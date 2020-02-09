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洛阳开展“五项行动” 与大气污染防治有关
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-26 17:41

　　洛报融媒记者今日从洛阳市污染防治攻坚办获悉，年底前，洛阳市将精准科学依法开展秋冬季大气污染防治攻坚战专项行动，通过实施精准预测预警、驻厂监督、重点领域暗访核査、问题线索督察问责、社会各界共同监督等五项行动，确保污染防治攻坚战三年行动计划圆满收官。

　　洛阳市污染防治攻坚办有关负责人介绍，洛阳市将充分发挥“环保+气象”“环保+专家”的预测预报和分析研判机制，预报预警组每天对不同区域、不同时段(7天以内)的气象条件、环境质量级别、主要污染因子、污染浓度进行精准预测预报，指导各县按照分级管控有关要求，做好污染减排和重污染天气应对工作，为减少重污染天气发生、降低重污染天气污染程度、促进轻度污染级别向良好天气级别转化提供技术支撑。

　　对重点行业企业进行驻厂监督也是洛阳市采取的主要措施之一。洛阳市将对全市重点涉气行业企业、国家和省下达整改要求的涉气企业、年底前应关停淘汰的落后产能和过剩产能企业(还在生产的)，以及城市建成区内环境影响敏感企业、污染物排放超标频次高的企业实施驻厂监督，监督企业落实秋冬季污染管控应急减排措施情况、污染治理设备运行和污染物达标排放情况，无组织废气收集处理、物料储存运输及装卸密闭情况，以及落后产能和过剩产能关停淘汰情况。据了解，洛阳市已于日前对驻厂监督人员进行了集中培训，目前包括河南省驻厂监督在内的共计280家企业，已全部完成人员进驻并开展工作。

　　年底前，洛阳市将对工业企业污染治理、散煤治理、移动源污染管控、扬尘污染管控、秸秆禁烧、烟花爆竹禁售禁放等重点领域和各地落实秋冬季污染管控工作中存在的环境问题进行暗访核查。同时，对精细化管控问题开展督察问责，对驻厂监督工作落实情况、各地问题整改情况进行现场抽查，对有关问题进行调查核实，按照管理权限移交问责；对精细化管控措施落实不到位、问题突出的重点区域和重点领域开展专项督察。

　　另据介绍，洛阳市还将对环境问题开展社会监督。期间，将开展有奖举报活动，通过12369环保热线和环保举报平台，收集群众对环境污染问题的举报，广泛营造秋冬季大气污染防治攻坚的浓厚氛围。(洛报融媒记者 李三旺)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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