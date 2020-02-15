今年是“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的决胜之年，抓好秋冬季大气污染防治工作尤其重要。日前，《洛阳市2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》印发，对7个方面的34项重点攻坚任务进行了明确。

今年是“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的决胜之年，抓好秋冬季大气污染防治工作尤其重要。日前，《洛阳市2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》印发，对7个方面的34项重点攻坚任务进行了明确。 今年是“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的决胜之年，抓好秋冬季大气污染防治工作尤其重要。日前，《洛阳市2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》印发，对7个方面的34项重点攻坚任务进行了明确。 产业结构调整优化 加快产业布局优化调整。加快推动城市区铸造等行业企业搬迁改造，确保年底前洛阳天浩泰轨道装备制造有限公司、洛阳瑞金耐磨抗腐材料厂等29家企业完成搬迁改造。 加强“两高”行业产能控制。压减合成氨产能，完成洛阳骏化生物科技有限公司年产15万吨合成氨产能退出。 开展“散乱污”企业综合整治。持续开展“散乱污”企业和集群排查整治行动，进一步夯实网格化管理，防止已关停取缔的“散乱污”企业死灰复燃、异地转移。 推动传统产业升级改造。积极推进宜阳县绿色铸造产业园、伊滨区钢制家具产业、偃师市制鞋产业园、偃师市摩托车产业升级改造。 工业源污染治理 加强无组织排放治理。年底前完成新安中联万基水泥有限公司等4家水泥熟料生产企业和济源中联水泥有限公司孟津分公司等4家水泥粉磨站无组织排放深度治理。 工业园区综合整治。制订洛阳市2020年园区循环化改造推进计划，年底前完成洛宁产业集聚区、汝阳产业集聚区等4个产业集聚区的循环化改造。 开展锅炉、工业炉窑综合治理。依法依规加大燃煤锅炉整治力度，加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代，依法全面淘汰砖瓦轮窑等落后产能。 重点工业行业VOCs(挥发性有机物)综合治理。年底前，对夏季臭氧污染防治强化监督帮扶工作中发现存在突出问题的企业，指导企业制订整改方案；完成旁路排查和储罐排查工作；完成所有原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质的储罐摸底排查，建立台账。 推进重点工业行业企业工艺升级改造。年底前，完成洛阳中集凌宇汽车有限公司、洛阳北方企业集团涂装车间自动化、智能化工艺改造；完成中车洛阳机车有限公司涂装车间自动化、智能化工艺改造，年底前进行试产。 推进工业园区和企业集群VOCs综合治理。年底前，完成洛阳空港产业集聚区集中涂装中心建设，并进行设备调试和试生产；高新区建成区域性活性炭集中再生中心；洛阳宏兴新能化工有限公司通过“五专措施”检测等。 推进油气回收设施性能抽测。重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理。完成城市区145个加油站油气回收设施监督性抽测。 VOCs监测监控能力建设。完成石化行业、工业涂装行业等共41家企业安装自动监控设施任务。 能源结构调整优化 加快推进清洁取暖。10月底前，全面完成气代煤0.52万户、电代煤8.78万户、地热替代0.24万户。在洛宁、汝阳、嵩县、栾川偏远山区天然气、集中供暖覆盖不到的区域，推广生物质炉取暖。 加快集中供热工程建设。持续推进新安“引热入洛”工程建设，确保2020—2021年采暖季向市区稳定供热。加快城市建成区供热管网改造，确保全市新增集中供热面积502万平方米，主城区供热普及率超过90%，各县(市)已发展集中供热的县城建成区集中供热普及率超过50%。 严控煤炭消费总量。确保完成省下达的2020年煤炭消费总量控制目标任务。停运双源热电2×16.5万和7.5万千瓦燃煤机组，拆除阳光热电2×13.5万千瓦机组、万基控股2×13.5万千瓦燃煤机组。 积极发展可再生能源。到2020年年底，全市风力发电累计装机容量达到70万千瓦，全市光伏发电累计装机容量达到85万千瓦；累计发展地热供暖130万平方米。 加强农业领域燃煤替代。对全市范围内农业大棚、烤烟叶、中药材烘干等领域开展全面燃煤状况排查，加快实施清洁能源替代散煤工作。 加强“禁煤区”管理。严查在“禁煤区”内使用、销售燃煤及其制品行为，现存自用的煤炭及其制品、燃煤炉具由各县(市)区人民政府置换收回；依法严厉打击销售不合格洁净型煤行为。 加强煤质监管。每月对洁净型煤生产企业抽检一次(申请停产的除外)；对连续发现生产、销售不合格煤炭的增加抽检频次，依法从重处罚，直至取消营业资格。 交通运输结构调整优化 推进“公转铁”重点工程。年底前，伊电集团、中储物流铁路专用线项目建成，万基铁路专用线实现主体工程完工；具有铁路专用线的大型工矿企业和新建物流园区，煤炭等大宗货物铁路运输比例达到国家和省级要求。 推动货运行业集约高效发展。推进城市配送体系和农村物流网络节点体系建设，加快城市区周边接驳站建设。年底前，推进20个农村物流网络节点建设，加快推进2个城市区周边接驳站建设。 加快推广新能源车。落实补贴政策，完成公交、市政、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送、社区警务、景区观光及机场、铁路货场等领域新能源车年度推广任务。 柴油货车治理 加快淘汰老旧车辆。年底前，淘汰国三及以下营运柴油货车和稀薄燃烧技术燃气车7245辆。 加强车船燃油品质改善。年底前，在全市加油站(点)抽检车用汽柴油850个批次；从高速公路、国道、省道沿线加油站抽检车用尿素100个批次。 加强在用车环境管理。年底前，检查排放检验机构50家次；在168家重点用车企业安装门禁系统，并与市系统联网。 开展柴油货车执法检查。强化全市18个路检路查点位的检测工作，加大对辖区内重型柴油货车集中停放区域的入户执法检查力度。 加强非道路移动机械环境管理。开展非道路移动机械执法检查，年底前开展非道路移动机械检测6000辆，将超标排放突出的施工单位纳入失信企业名单。 用地结构调整优化 加强露天矿山综合整治。年底前，完成露天矿山排查。对全市85处露天矿山依法开展综合整治；对12处矸石山实施矸石山综合治理；推动行政区域内15处露天矿山绿色标准化建设，完成254处责任主体灭失露天矿山生态修复。 强化扬尘综合整治。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的列入建筑市场主体“黑名单”；年底前市区道路机械化清扫率达到100%，县域主要道路机械化清扫率达到100%。 推进秸秆综合利用，全市秸秆综合利用率超过92%。 严格烟花爆竹禁放管理规定。严格落实全域全时段禁放规定。 基础能力建设 完善监测、监控网络。10月底前完成12个主要物流通道空气质量监测站建设。在城市区加密布局空气质量微型站，增设环境空气质量微型自动监测站点155个，建成环境空气质量微型VOCs监测站点45个。 强化监测监控数据质量控制。加强对社会环境监测和运维机构监管，开展环境监测数据质量监督检查专项行动等。 开展污染成因分析研究。形成我市大气污染防治总体解决方案；10月底前完成城市大气污染颗粒物源解析工作，12月底前完成2019年大气污染源排放清单动态更新。（记者 李三旺）