提醒！今日起，春都路部分路段围挡施工

今日，记者从市交警支队获悉，因玻璃厂路高架北延跨春都路箱梁架设及地面道路施工需要，10月25日22时至11月25日，春都路的东道口至欧亚达市场门口段将围挡施工。

春都路部分路段围挡施工示意图

今日，记者从市交警支队获悉，因玻璃厂路高架北延跨春都路箱梁架设及地面道路施工需要，10月25日22时至11月25日，春都路的东道口至欧亚达市场门口段将围挡施工。

围挡施工后，春都路的东道口至欧亚达市场门口段东西方向断行，所有车辆及行人需绕行通过。东道口禁止车辆由南向西左转。

届时，春都路欧亚达市场以西区域拟由西向东的车辆，可沿春都路～英雄路或苗南西路～瀍涧大道～陇海铁路桥辅道～春都路绕行；春都路欧亚达市场以西区域由西向东拟从东道口向南的车辆，可沿春都路～英雄路或苗南西路～瀍涧大道～陇海铁路桥绕行；春都路东道口以东区域拟由东向西的车辆，可沿春都路～陇海铁路桥辅道～瀍涧大道～英雄路～春都路绕行；非机动车可沿春都路～苗南东路～瀍涧大道～春都路往返绕行。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)