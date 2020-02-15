教育博物馆：教育之窗 内涵丰富

十年树木，百年树人。百年大计，教育为本。孩子的教育问题，是家长们关心的头等大事。我国的教育史源远流长，教育佳话不胜枚举。那么，我国古代的教育制度是怎样的？古代的书籍是什么样子？古代“高考”出什么试题？

博物馆一角

馆名：教育博物馆

馆址：洛阳理工学院开元校区图书馆三楼

馆藏珍品：经典古籍、字画、科考试卷等教育类文献史料

开放时间：请提前预约，电话13903793355

十年树木，百年树人。百年大计，教育为本。

孩子的教育问题，是家长们关心的头等大事。我国的教育史源远流长，教育佳话不胜枚举。那么，我国古代的教育制度是怎样的？古代的书籍是什么样子？古代“高考”出什么试题？

洛阳理工学院开元校区的图书馆内藏着一个教育博物馆，到那儿瞧一瞧看一看，也许您能找到答案。

馆藏丰富，分门别类

教育博物馆，是由白河书斋晁氏藏书博物馆和洛阳理工学院联合创办的教育专题博物馆。馆内珍藏有数千件珍贵的教育文献，包括古籍、字画、科考试卷等，完整、系统地阐述了中国教育发展史。

民国教材

早在先秦时期，就有官办学校、私立学堂。

周公在洛阳制礼作乐，奠定了礼乐文明及传统教育的基础；东周百家争鸣，孔子入周问礼，到洛阳拜访老子，流芳百世；东汉在洛阳创办国家最高学府——太学，太学门口的《熹平石经》轰动全国……

这些历史上的经典片段，穿起了中国传统文化的发展脉络，与之相关的文献史料，诠释了中国古代教育的文化精髓。

教育博物馆有6个展区，分门别类，全面展示教育起源、诸子百家、秦汉南北朝、科举制度、科举考试、新学教育等内容。

譬如中国最早的大学标准教材——东汉《熹平石经》拓本，明代刻印的《史记》《山海经》配图本，清代刻印的《道德经》等。

譬如宋代大文豪的私家教材——苏洵批注的《孟子》。苏洵是谁？苏轼和苏辙的亲爹。“唐宋八大家”，他们父子三人占了三席。你说厉害不厉害？

馆内还有600多份科举考试试卷，包括清代光绪年间的殿试试卷，字里行间洋溢着古代知识分子的爱国情怀。

此外，还有近代教育相关文献，如河南留学欧美预备学校的教科书《万国史纲目》。

我们可以通过这些珍贵的文献史料，了解古代、近代的教育方式、特点、内容，看到古时先贤的思想著作，感知历朝历代的先进教学理念。

珍贵文献，难得一见

古代的纸质文献得以传世，甚是不易。

中国历史上朝代更迭，战火频起，官藏古籍首当其冲，多数被毁。目前国内现存的汉文古籍文献，大多来自民间历代私家珍藏。

教育博物馆的馆长晁会元，是晁氏藏书家族的后裔。晁氏藏书兴于宋代，世代相传，在中国藏书界颇有名气，是中原文化的一张名片。晁氏一族的文人不但藏书，而且著书，南宋晁公武编著的《郡斋读书志》，全面收录、介绍宋代以前的经典文献，是我国现存最早的、具有提要内容的私藏书目，对后世目录学影响极大。

晁会元出身于藏书世家，耳濡目染，热爱藏书，自觉、自愿传承优秀文化。数十年来，他节衣缩食，自费保护、研究古籍文献，苦心孤诣收藏了三万多册文献史料，其中的河洛文化古籍、洛阳历代名人书画作品、洛阳历代碑刻拓本，是研究洛阳历史的珍贵史料。

2015年，晁会元创办了全国第一家私人藏书博物馆——白河书斋晁氏藏书博物馆。

2019年，在洛阳理工学院和相关部门的支持下，他将个人藏品中涉及教育的文献史料精选出来，开办了教育博物馆，旨在传承宝贵的文化遗产，弘扬优秀传统文化，让更多的人了解中国教育历史，增强教育工作者的职业自豪感，提升年轻人的文化自信。

看点：科举考试夹带

科举考试很难，从地方到中央，层层选拔，层层闯关，有人考了一辈子，到老也考不中进士。“十年寒窗无人问，一朝成名天下知”，为了早日出头，常有考生打小抄走捷径，企图蒙混过关。

这份夹带是用细毛笔在白绢上双面书写的，蝇头小字密密麻麻，视力不好恐怕看不清。

白绢轻薄，可以捏成一小团，不易被考官发现——倘若被发现就惨了，作弊考生会被取消考试资格，戴枷示众，杖责一百，发配充军。

有这功夫冒险，真不如平时好好读书。

看点：林东郊乡试考卷

林东郊生于洛阳老城，是清末光绪年间进士，翰林学士，学识渊博，书画俱佳。

馆内藏有林东郊参加河南乡试的考卷。那年他才20岁，成绩突出，顺利中举。

看点：明代万历年刻金陵本《本草纲目》

明代金陵本《本草纲目》

这套《本草纲目》，是明代万历年间金陵(今南京)人胡承龙刻名重修本，极其罕见，异常珍贵，不但入选《国家珍贵古籍名录》，还被联合国教科文组织定为“世界文化记忆”。

由于年代久远，书页斑驳残缺，国家图书馆曾派10名专家，耗时4年，用明代的老纸修复这部古籍。

此乃教育图书馆的“镇馆之宝”，曾被借调至国家典籍博物馆参加“中华传统文化典籍保护传承大展”。

看点：明代万历年刻《十三经注疏》

明代《十三经注疏》(局部)

明代的标准教材都有些啥内容？翻翻这套书就知道了。

这套书出版于明代万历年间，负责编校、刻印的是北京国子监——当时的国家最高教育机构。作为官方正规标准教材，它收录有《孟子》《论语》《诗经》《礼记》等明代学子必读经学典籍，内容详尽，印刷规范。

值得一提的是，书上还有南京翰林院的藏书印章。南京是明代前期的首都。明成祖朱棣迁都北京后，南京成了陪都。翰林院是皇家机构，专门负责起草朝廷机密文件。也就是说，这套书曾是皇家藏书、精英读本。（记者 张丽娜 文/图）