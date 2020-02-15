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洛阳交警陈琛：精准核查防输入阻传播（一线抗疫群英谱）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-23 08:18

　　开栏语

　　21日，河南省抗击新冠肺炎疫情表彰大会隆重举行，我市共有48名个人、15个集体受表彰。在疫情防控阻击战中，他们有的选择逆行，义无反顾、驰援武汉；有的在隔离病房抗疫最前线，守护洛阳人民的生命健康；有的坚守社区、高速路口等，筑起一道道疫情防控的坚固城墙，以实际行动彰显责任与担当。本报今起开设《一线抗疫群英谱》栏目，让我们认识这些不畏艰险、深入一线的抗疫英雄。敬请关注。

　　“抗疫，是公安民警的责任，更是共产党员的义务。能够在国家和人民危难之时出一份力，我无比自豪。”昨日，全省抗击新冠肺炎疫情先进个人陈琛谈起抗疫经历时这样说。

　　陈琛今年39岁，是市公安局交警支队秩序大队民警。采访开始后，陈琛笑着说起妻子在微信朋友圈对他的“吐槽”，并将思绪拉回到紧张而没有硝烟的疫情防控阻击战中。

　　妻子的“吐槽”：老公是警察。大年三十，他接到单位电话，头也不回地就走了，说是防疫工作开始了，还把微信头像改成“不退”两个字。

　　“大年三十，我通过各类信息渠道意识到，新冠肺炎疫情来势汹汹，疫情防控工作着手越早越好，便提前制订预案，从防疫卡点的设置开始，一一细化交警的职责、安全防护的措施。”陈琛说。

　　当天晚7时，陈琛接到通知到单位参加防疫工作紧急会议后积极请战，连夜将防疫卡点工作要求及防护规范进行完善并下发给各执勤大队，并主动要求到市公安局疫情防控专班参加抗疫工作，坚守在疫情防控阻击战的最前线。

　　在市公安局疫情防控专班，陈琛主要负责核查从疫情较严重区域来洛的人员和车辆，将有潜在风险的车辆和人员信息通知到属地交警大队和派出所，由社区民警带领社区工作人员逐一核查到人到户，严格落实“四包一”规定，外防疫情输入，内控疫情传播。

　　妻子的“吐槽”：这些日子，他不怎么回家，偶尔回家往往是凌晨两三点，打他电话经常也不接，发信息更不会回。即便接，很少超过一分钟，总是说“有事儿快说，忙着呢……”他这么劳累、拼命，不仅仅是为了我们这个小家，更是为了我们洛阳这个大家，让疫情赶快过去吧！

　　1月28日晚8时许，陈琛接到通知：我市某家属院一武汉返洛人员出现发烧症状，乘坐交通工具为长途大客车，只有大致时间，车牌号不明。

　　“早一秒找到同乘人员，就能减少一分风险。”陈琛创新战法，迅速通过系统进行筛选，同时安排人员到运输公司走访，并联系武汉警方核查源头信息，将“以车找人”与“以人找车”相结合，经过4个多小时的紧急排查，最终确定了车辆和15名同乘人员。他顾不上休息，连夜逐个联系到人，并通知属地交警大队和派出所逐一落实居家隔离政策，有效防止了疫情扩散。

　　由于来洛人员和车辆情况复杂，来洛机动车中大量机动车信息变更后车主未及时报备，导致车辆联系电话错误、空号，这就需要利用监控系统查找车辆的大致活动区域，然后安排属地交警部门联合社区工作人员在每个停车场逐个寻找。

　　防疫工作就是和时间赛跑，为了尽快把疫区来洛人员、来洛车辆、密切接触人员情况摸清，陈琛经常忙到凌晨两三点，困了就在凳子上眯一会儿，醒了接着干，这一干就是60多天。

　　因为每天都要外出工作，不能照顾家人，同时为了减少人员接触，降低传播风险，陈琛让妻子带着4岁半的女儿回娘家，自己安心在抗疫一线工作。“爸爸，你什么时候回家呀？我的饼干都吃完了，你怎么还没有给我买呀？”每一次孩子发过来视频，陈琛总是无言以对，简单说两句挂断后，接着和同事们梳理各类防疫信息和数据。

　　抗疫期间，陈琛共核查重点人员5万余人、重点车辆4000余辆。（记者 申利超 通讯员 席林燕南 田贝贝）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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