洛阳有个紫微城（洛阳紫微城往事）

在洛阳，有一个地方非常著名，却不为人们所熟知，那就是紫微城。紫微城在哪里？就在隋唐洛阳城的西北隅。它的正南门是应天门，主要建筑有明堂、天堂、九洲池……有人会说，这不就是隋唐洛阳城宫城吗？

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在洛阳，有一个地方非常著名，却不为人们所熟知，那就是紫微城。

紫微城在哪里？就在隋唐洛阳城的西北隅。它的正南门是应天门，主要建筑有明堂、天堂、九洲池……有人会说，这不就是隋唐洛阳城宫城吗？

对，紫微城就是隋唐洛阳城宫城的名字。现在，我们来讲讲和它有关的那些往事。

宇文恺与紫微城

算起来，洛阳紫微城已有1400多年的历史了。

作为隋唐洛阳城的宫城，它始建于隋大业元年(公元605年)，自唐至宋一直沿用，共存在了530余年。世人惊叹于它的辉煌壮丽，曾称它为“万宫之宫”，而这要归功于一个人，他就是隋东都洛阳城的总设计师——宇文恺。

宇文恺是鲜卑贵族，生于公元555年。他出身武将世家，却从小喜欢读书，满脑子奇思妙想。公元604年，隋炀帝登基，次年改元大业，迁都洛阳。营建东京(后称东都)洛阳城的重任，就落在了将作大匠宇文恺的肩上。

把洛阳城建成什么样呢？宇文恺揣测隋炀帝的心思，很快定下了“宏侈”的基调，就是不计成本，怎么恢宏壮丽怎么来。在设计上，他突出了天人合一的理念，将洛阳城分为宫城、皇城、外郭城，分别对应天上的星官紫微垣、太微垣和天市垣。

所谓星官，就是类似星座的恒星组合。在古人看来，紫微垣、太微垣和天市垣是天上的三座城，其中紫微垣以北极为中枢，也称紫微宫，是天帝所居的地方。隋炀帝既是天子，他所在的宫城自然相当于天帝所居的紫微宫，因此要称紫微城。

关于洛阳紫微城得名的由来，史书中也多有记载。如《新唐书》中称：“宫城在皇城北……以象北辰籓卫，曰紫微城。”《元河南志》则称：“宫城曰紫微城，其城象紫微宫，因以名，在都城之西北隅。”

宇文恺只用不到一年时间，就建成了“穷极壮丽”的洛阳城。其中，紫微城由卫尉卿刘权、秘书丞韦万顷负责营建，他们征用兵夫70万，两个月筑好城墙，又役使了大量人力建造宫殿。

据《元和郡县图志》记载，宇文恺巧思绝伦，紫微城等处的宫殿都是他设计的，看上去极其奢侈华丽，“前代都邑莫之比焉”。

隋炀帝对此十分满意，他很快迁居前朝后寝的紫微城，在这里雄视天下，发号施令。紫微城的建筑格局颇具特色，也成了后来宫城建设的范本。

紫微城中乾阳殿

宇文恺设计的紫微城前朝后寝，总面积约4.2平方公里，包括一些小城和池苑等，功能比较齐全。

乾阳殿是紫微城的主殿，规模宏大，装饰精美，令人视之目炫。大业二年(公元606年)，隋炀帝曾在这里接受万国朝贺，还留下了《冬至乾阳殿受朝诗》，称“端拱朝万国，守文继百王”，并在诗中表达了对“新邑建嵩岳，双阙临洛阳”的喜悦之情。

隋炀帝迁都洛阳，是为了更好地掌控天下。他以洛阳为中心，开凿了南至余杭(今杭州)、北达涿郡(今北京)的南北大运河，并积极经营西域，打通丝路，吸引各国客商来洛阳进行交易。

尽管隋炀帝有雄才大略，且渴望建功立业，但他的弱点也很明显，那就是好大喜功、贪图享乐。公元618年，他在巡幸江都(今扬州)时被部下宇文化及杀死，乾阳殿也一度被毁，后来武则天在其址上建起明堂，仍为紫微城的核心所在。

最早毁掉乾阳殿的是秦王李世民。公元621年，他击败王世充，攻克洛阳城，见乾阳殿过于奢华，便命人将其焚毁。不过，他登基之后就后悔了，打算在原址上重建乾阳殿，结果遭到了大臣张玄素的反对。

那是公元630年，唐太宗李世民已在位5年。他称东都为洛阳宫，想派人重建乾阳殿，以备巡幸。

张玄素为官清廉，直言敢谏。他认为此事万万不可，对唐太宗极力劝阻：“当初隋人建乾阳殿，我是亲眼所见。那些用作梁、柱的巨木近处都没有，要从江西的豫章一带采来，2000人才能拖动一根柱子。柱下即使装上铁轮，拖出一二里也就坏了，即使有几百人备着换铁轮，一天也不过拖动二三十里。这样粗略一算，一根柱子就要费10万人力。”

在张玄素看来，经过隋末战乱，百姓生活困苦，唐太宗此时要重建乾阳殿，简直就连隋炀帝也不如。唐太宗不服，问：“你说我不如隋炀帝，那我比桀、纣怎么样？”张玄素说：“如果要重建乾阳殿，那就和他们一样为祸天下了。”

这下，唐太宗终于醒悟过来，放弃了重建乾阳殿的念头。

则天门上紫微观

紫微城又称紫微宫，其正南门即应天门，隋时称则天门，有“以天为法”，治理天下之意。

《大业杂记》中记载：“则天门两重观，观上曰：‘紫微观’。左右连阙，阙高百二十尺。”这是一座雄伟壮观的城楼，代表着古代城门建制的最高等级。对隋王朝来说，它见证过万国来朝的荣耀，也记录了亡国之君的屈辱。

公元618年，隋炀帝在江都被弑时，越王杨侗正留守东都洛阳。

这是一个年仅15岁的少年，他“美姿容，性宽厚”，比隋炀帝更得人心。可是，身为隋炀帝之孙，他不得不收拾祖父留下的烂摊子，甚至为此付出自己的生命。

当年五月，隋炀帝身死的消息传回洛阳，越王杨侗便被推上皇位，并改年号为皇泰。也正因此，史书中常称他为皇泰主或皇泰帝。

辅佐少年皇帝杨侗的有七个人，包括段达、王世充、元文都等，时人称为“七贵”。这七人各怀心思，王世充手握兵权，便抢先发难，趁夜包围宫城，欲诛杀元文都等。元文都闻讯，忙奉杨侗到乾阳殿，陈兵自卫，闭门拒守。

当时，王世充已大开杀戒。他见紫微宫宫门紧闭，就命部下进攻，杨侗派人登上紫微观喝问：“你兴兵作乱，意欲何为？”王世充道：“请朝廷杀了元文都。”

元文都说：“我今朝一死，陛下也要大难临头了！”杨侗无奈，哭着交出元文都。果然，王世充杀死元文都，又入宫换掉了所有侍卫，才到乾阳殿面见杨侗。杨侗谴责他不守为臣之道，并质问道：“你肆意逞强，敢杀我吗？！”

王世充为人狡诈，口是心非。他痛哭流涕地认错，又披发为誓，骗取了小皇帝的信任。随后，他独揽了朝政大权，并入住紫微宫，派人监视杨侗的一举一动。

皇泰二年(公元619年)四月，王世充逼杨侗禅位于他，并改国号为郑。杨侗先是被幽禁于含凉殿，后于当年五月被害，时年16岁。临死前，他以布为席，焚香礼佛，只望再也不生帝王尊贵家。

王世充改则天门为顺天门，固守洛阳与李世民对抗。公元621年，李世民攻入城内，火焚乾阳殿，同时也毁了则天门及紫微观。不过，没过多少年，它们就被重建，继续书写着紫微城的故事。（记者 张广英）