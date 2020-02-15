洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

把父亲抗疫事迹画进漫画 12岁的他受众人点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-20 08:53
漫画《神鹰爸爸抗疫记》

　　“儿子通过漫画作品表达对我工作的支持，今后我的干劲儿会更足！”19日中午，洛阳神鹰救援伊川大队大队长梁绪伟趁处置完一起救援任务的间隙，给我们讲述了他儿子创作《神鹰爸爸抗疫记》漫画的过程。

　　梁绪伟的儿子叫梁邵涵，今年12岁，是伊川县西场学校六年级学生。“几天前，我和妻子打扫儿子房间时看到了放在他书桌上的这些漫画。”梁绪伟说，他简单翻看后感觉儿子画得有模有样，内心有点儿感动，就拍照发了微信朋友圈，没想到得到很多人点赞，还被人转发。

梁邵涵(中)一家

　　梁邵涵说，前段时间，老师让大家自由发挥创作手写报，他翻看了爸爸的微信朋友圈，对照着爸爸参加抗击疫情的工作照，画了一组《神鹰爸爸抗疫记》漫画。

　　记者注意到，这组漫画的第一幅作品为《点亮武汉》，梁邵涵画的是爸爸全副武装准备出征抗疫的画面，此外还有救援人员参与湖北当地消杀等工作的场景。“神鹰救援梁绪伟带领弟兄们逆行冲进宜昌。”“7天跑遍了3市5区5县，社区消毒，装卸消毒剂、口罩、弥雾器。”“疫情不退，神鹰不退。”在每幅漫画下方，梁邵涵都作了标注说明。

　　“爸爸是最棒的！爸爸是我心中的网红，也是真英雄！”梁邵涵经常一脸自豪地向小伙伴们这样说。受父亲的影响，梁邵涵节假日经常参加防溺水宣传活动，也学会了游泳，想成为一名公益救援者。（记者 郭学锋 通讯员 李德伟 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·揪心！6岁娃突发重病，血小板值几乎为零
  • ·心慌、胸闷，不一定是心脏不适
  • ·不遵医嘱服药，一年后他再次脑梗
    		•
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
        近期，你的微信朋友圈是否被“秋天的第一杯奶茶”刷屏了？秋意绵绵，不妨试试在家自制奶茶，简单几步就做好。
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
  • ·最妙的秋色 当地人知道
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳一路口处高架桥形似“腰带”，相...
  • 打造郑州、开封、洛阳世界级黄河文化...
  • 水天一色，太美！来黄河湿地游玩，别...
  • 洛龙区第四季度重大项目集中开工
  • 河南车主注意！在“交管12123”APP上...
  • 伊滨区：整治露天矿山 实施生态修复
  • 第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术...
  • 孟津县会盟镇黄河滩区 金灿灿的水稻...
  • “外籍男友高富帅” 网聊半年女子被...
  • 绿松石与青铜器的结合为二里头首创
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月19日
  • · 洛阳市这6个县区可领取免费的儿童营养包
    • 精彩图片
    隋唐城遗址植物园：“...
    洛河岸边 秋色醉人
    孟津县平乐镇：拓展线...
    洛阳市民生活新时尚：...
    精彩热帖

    隋唐秋景

    网红草美人更美

    瀛洲桥 洛河边

    沙漠之舟 千年不衰
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605