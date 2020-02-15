把父亲抗疫事迹画进漫画 12岁的他受众人点赞

“儿子通过漫画作品表达对我工作的支持，今后我的干劲儿会更足！”19日中午，洛阳神鹰救援伊川大队大队长梁绪伟趁处置完一起救援任务的间隙，给我们讲述了他儿子创作《神鹰爸爸抗疫记》漫画的过程。

漫画《神鹰爸爸抗疫记》

“儿子通过漫画作品表达对我工作的支持，今后我的干劲儿会更足！”19日中午，洛阳神鹰救援伊川大队大队长梁绪伟趁处置完一起救援任务的间隙，给我们讲述了他儿子创作《神鹰爸爸抗疫记》漫画的过程。

梁绪伟的儿子叫梁邵涵，今年12岁，是伊川县西场学校六年级学生。“几天前，我和妻子打扫儿子房间时看到了放在他书桌上的这些漫画。”梁绪伟说，他简单翻看后感觉儿子画得有模有样，内心有点儿感动，就拍照发了微信朋友圈，没想到得到很多人点赞，还被人转发。

梁邵涵(中)一家

梁邵涵说，前段时间，老师让大家自由发挥创作手写报，他翻看了爸爸的微信朋友圈，对照着爸爸参加抗击疫情的工作照，画了一组《神鹰爸爸抗疫记》漫画。

记者注意到，这组漫画的第一幅作品为《点亮武汉》，梁邵涵画的是爸爸全副武装准备出征抗疫的画面，此外还有救援人员参与湖北当地消杀等工作的场景。“神鹰救援梁绪伟带领弟兄们逆行冲进宜昌。”“7天跑遍了3市5区5县，社区消毒，装卸消毒剂、口罩、弥雾器。”“疫情不退，神鹰不退。”在每幅漫画下方，梁邵涵都作了标注说明。

“爸爸是最棒的！爸爸是我心中的网红，也是真英雄！”梁邵涵经常一脸自豪地向小伙伴们这样说。受父亲的影响，梁邵涵节假日经常参加防溺水宣传活动，也学会了游泳，想成为一名公益救援者。（记者 郭学锋 通讯员 李德伟 文/图）