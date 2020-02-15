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洛龙区第四季度重大项目集中开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-20 08:09

　　18日上午，洛龙区举行2020年第四季度重大项目集中开工暨华耀城关林商业中心项目启动仪式，共有14个项目集中开工，项目总投资158亿元，年度计划投资7.4亿元。

　　作为该区项目建设成果的集中展示，此次开工项目涵盖多个领域，其中包括投资100亿元的华耀城关林商业中心等5个产业发展项目，投资1.3亿元的洛龙区道路绿化及综合整治等2个传统基础设施项目，投资30亿元的洛阳南山公园牡丹田园综合体项目等5个生态环保项目，投资1.5亿元的洛龙区隋唐遗址保护区村民给水项目等2个民生和社会事业项目。

　　洛龙区相关负责人表示，全区下一步将继续牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，紧紧围绕重点项目和企业主体不断优化发展环境，打造最佳服务品牌，全力推动项目早建成、早投产、早达效，为加快建设中原城市群副中心城市展现洛龙“首善担当”。

　　副市长胡加彬参加相关活动。（记者 陈曦 通讯员 张俊望）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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