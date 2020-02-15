定了！洛阳广州市场步行街“双11”开街 吃喝玩乐优惠多

洛阳市广州市场步行街改造提升备受瞩目，目前已进入尾声。11月11日，这里将正式迎接广大市民、游客。“双11”前后将有一系列吃喝玩乐开街活动，惠民力度很大。

洛阳市广州市场步行街改造提升备受瞩目，目前已进入尾声。

11月11日，这里将正式迎接广大市民、游客。“双11”前后将有一系列吃喝玩乐开街活动，惠民力度很大。

今天，洛报融媒记者在广州市场步行街看到，街区内各项设施已趋完善，漂亮的街景极富年代感，吸引了不少市民、游客来此拍照。一些商户正在加紧进行装修，完成装修的商户已进入试营业阶段。

广州市场运营管理中心相关负责人介绍，11月11日，他们将举办洛阳·广州市场“双11”盛典暨阿里巴巴数字街区开街仪式。前期预热活动时间为11月6日到11月10日，包含开街送“锦鲤”、国模炸街、国风主题巴士巡游等具观赏性、互动性的活动。

11月7日到11月15日是商家活动集中举行时间，届时，国风市集、音乐节、国服大秀、街头艺能、黄包车巡游等活动将惊艳亮相。值得一提的是，11月11日开街当天，广州市场步行街餐饮5折起；11月11日到11月15日，市民、游客来广州市场步行街可享1万份好礼。

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广州市场步行街以国潮文创互动体验、精致慢生活、人气美食小吃为内核，设立娱乐设施、跳蚤市场、公益书屋、艺术创作聚合项目等。通过与阿里巴巴集团下属公司、本地金融机构合作建设智能管理系统，为街区运营提供融合支付、资金归集、GDP数据统计上传、产品质量追溯、线上配送、网上水电控制、数据查询、运行监管等服务，成为河南省第一个“智慧化特色商业街”。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 高德权 文/图）