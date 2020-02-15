洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

定了！洛阳广州市场步行街“双11”开街 吃喝玩乐优惠多
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-16 19:39

　　洛阳市广州市场步行街改造提升备受瞩目，目前已进入尾声。

　　11月11日，这里将正式迎接广大市民、游客。“双11”前后将有一系列吃喝玩乐开街活动，惠民力度很大。

　　今天，洛报融媒记者在广州市场步行街看到，街区内各项设施已趋完善，漂亮的街景极富年代感，吸引了不少市民、游客来此拍照。一些商户正在加紧进行装修，完成装修的商户已进入试营业阶段。

　　广州市场运营管理中心相关负责人介绍，11月11日，他们将举办洛阳·广州市场“双11”盛典暨阿里巴巴数字街区开街仪式。前期预热活动时间为11月6日到11月10日，包含开街送“锦鲤”、国模炸街、国风主题巴士巡游等具观赏性、互动性的活动。

　　11月7日到11月15日是商家活动集中举行时间，届时，国风市集、音乐节、国服大秀、街头艺能、黄包车巡游等活动将惊艳亮相。值得一提的是，11月11日开街当天，广州市场步行街餐饮5折起；11月11日到11月15日，市民、游客来广州市场步行街可享1万份好礼。

　　相关链接：

　　广州市场步行街以国潮文创互动体验、精致慢生活、人气美食小吃为内核，设立娱乐设施、跳蚤市场、公益书屋、艺术创作聚合项目等。通过与阿里巴巴集团下属公司、本地金融机构合作建设智能管理系统，为街区运营提供融合支付、资金归集、GDP数据统计上传、产品质量追溯、线上配送、网上水电控制、数据查询、运行监管等服务，成为河南省第一个“智慧化特色商业街”。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 高德权 文/图
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·揪心！6岁娃突发重病，血小板值几乎为零
  • ·心慌、胸闷，不一定是心脏不适
  • ·不遵医嘱服药，一年后他再次脑梗
    		•
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
    自己制奶茶 真正无添加
        近期，你的微信朋友圈是否被“秋天的第一杯奶茶”刷屏了？秋意绵绵，不妨试试在家自制奶茶，简单几步就做好。
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
  • ·最妙的秋色 当地人知道
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳这个小区实行居民自治两年 “老...
  • 夫妻一方未立遗嘱离世，俩人名下房产...
  • 女子拎一袋子衣服乘车 下车发现衣服变...
  • 洛阳组团参加2020中国（郑州）产业转...
  • 2020年“创客中国”中小企业创新创业...
  • 这些行道树“落户”没多久 一男子锯断...
  • 涧河涧西段：治理见成效 亲水乐逍遥
  • 为不耽误居民用水 洛阳小伙半个身子泡...
  • 瀍河两侧建乐道 市民健身休闲更方便
  • 2020年全市平安建设工作领导小组会议召开
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月15日
  • · 周王城广场地铁站路面预计年底进行恢复
    • 精彩图片
    效果图来了！洛阳伊滨...
    中集凌宇：智能化改造 ...
    101岁老人杨丛：为人和...
    涧河涧西段：治理见成...
    精彩热帖

    蜂蛾

    路边的粉黛子

    七彩丹霞美如画

    雨中菊正艳
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605