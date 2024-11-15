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扫码一键寻厕！洛阳24小时开放公厕增至183座
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.02 17:25
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　　四月的洛阳，繁花似锦，游人如织。记者2日从洛阳市城市管理局获悉，为给市民游客提供更加舒心、方便的如厕服务，洛阳24小时开放公厕目前已增至183座。

　　记者了解到，这些24小时开放公厕主要分布在中心城区的热门景区景点、商圈、车站周边等人流量较大的地段，不仅保证夜间便民如厕“不打烊”，而且多数可提供共享充电宝、如厕用纸免费等服务。同时，景区景点附近重点区域公厕还将适时实行“潮汐厕位”动态调整——当女性公厕排队较长时，管理人员可灵活将男厕临时供女性使用。此外，除24小时公厕外，牡丹文化节期间其余公厕的夜间关闭时间也将延长到24:00，更好满足市民、游客的如厕需求。

　　“为了方便大家快速找到公厕点位，近日我们对‘公厕地图’进行了更新。游客只需用手机扫描二维码，即可进入洛阳啄木鸟小程序，系统会显示实时定位周边的公厕信息，并提供导航路线。”洛阳市城市管理局环境卫生服务中心有关负责人介绍，目前，环卫部门已在每座公厕醒目处均张贴有“扫码寻厕”二维码，如遇排队、维修等情况，可直接扫码查看附近公厕点位分布，一键寻厕。其中24小时开放的公厕以红色图标显示，即使在夜间也能轻松找到“方便”之处。通过高德地图APP上直接搜索“公厕”关键词，也可快速导航至就近公厕。

　　24小时开放公厕既是城市的“面子”，也是民生的“里子”。在数量增加和服务升级的基础上，洛阳环卫部门还将在出游高峰期增加公厕清洁频次、提高故障维修效率等，全方位提升公厕服务水平，确保市民游客如厕无忧。

　　【如何扫码寻厕？】

　　1.扫描图片上的二维码，或者在微信中搜索“洛阳啄木鸟”小程序。

　　2.点击“便民查询”——“公共厕所”。

　　3.附近公厕点位即可显示，其中红色图标为24小时开放公厕。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 彭晓丹 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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