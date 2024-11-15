牡丹花开正当时！洛阳这份公交赏花乘车指南不容错过

今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，为了让广大游客更好地赏花游玩，洛阳公交集团精心准备了一份公交赏花乘车指南。 今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，为了让广大游客更好地赏花游玩，洛阳公交集团精心准备了一份公交赏花乘车指南。 隋唐城遗址植物园 途经公交线路：207路、26路、29路、37路、49路、62路、75路、99路、1路、77路、3路 王城公园 途经公交线路：9路、103路、10路、101路、11路、15路、19路、202路、32路、40路、50路、99路 中国国花园 途经公交线路：81路、33路、52路、53路、55路、57路、58路、61路、65路、69路、76路、78路、93路、万年青专线、1路、68路、37路、49路、77路、15路、92路 神州牡丹园 途经公交线路：56路、58路 国家牡丹园 途经公交线路：1路、51路、V6路 国际牡丹园 途经公交线路：83路 洛阳郁金香花园 途经公交线路：24路 ⑥