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加强源头管控、注重过程管理 洛阳火锅餐饮企业“节约”有妙招
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-15 21:22

　　一粥一饭，当思来之不易。餐桌上的节约，尊重的是辛劳，折射的是美德。近段时间，洛阳市火锅餐饮企业纷纷出“实招”，通过加强源头管控、注重过程管理等举措，从多个环节深挖节约“潜力”，减少“看得见”和“看不见”的餐饮浪费。世界粮食日到来之际，洛报融媒记者对此进行了走访。

　　15日，在位于洛阳市涧西区武汉路上的一家火锅店，后厨师傅正按照店内统一标准认真配菜。“以前由于没有统一标准，容易造成浪费。”火锅店经理李先生介绍，以娃娃菜为例，能用于涮锅的只有中间部分，外层菜叶到底剥多少合适，不同的师傅有不同的标准。如今，该店统一标准，剥下来的外层菜叶可以当其他菜品的配菜使用，实在用不了的也可用来烹饪员工餐，以此最大限度减少餐厨垃圾产生。

　　从源头减少浪费，就要在生产、采购等各环节推动精细化管理。在该餐厅后厨的一本台账上，菜品的库存量、临近保质期菜品数量等数据一目了然。通过加强精细化管理，火锅店可以对菜品进行有效监控，做到及时补货，避免因菜品过期造成的浪费。“采购也是减少浪费的重要环节。”李先生说，该店通过对长期数据进行分析，可以做到“有的放矢”精准采购。

　　除了减少加工和采购环节“看不见的浪费”，避免就餐环节“看得见的浪费”同样重要。

　　14日，来自贵州遵义的杨先生和洛阳市民丁先生来到辽宁路上的一家火锅店小聚，他们除了肉类点了整份，素菜都点的半份。“对于有‘选择恐惧症’的人来说，半份菜很方便，既可以多些品种，又能减少浪费。如今洛阳很多餐厅都在提倡适量点菜。”丁先生对杨先生说。

　　火锅店的浪费最可能出现在哪里？店员张女士介绍，在配锅时，有些顾客口味较淡容易造成一袋底料用不完的现象。为此，店员会在点餐环节询问顾客需求，根据顾客口味调配麻、辣、油、水比例，在满足需求的同时也避免了不必要的浪费。“我们也发现，锅里最容易剩下的是根茎类和粉皮类等易融化的菜品，对此我们会提醒适量点菜。”张女士说。

　　减少餐饮浪费，大到一口锅，小到一碗料，都很重要。据了解，该店的自选料台已被“料车”代替，由店员按照顾客需求配料。同时，根据不同口味的锅底，店方还提供了调好的小料，在带来方便的同时也减少了浪费。

　　加强源头管控、注重过程管控、提醒适量点菜、餐后提供打包……洛阳市火锅餐饮行业人士纷纷表示，倡导“美味不浪费”，既在每个环节，也在每个细节。

　　今年10月16日是第40个世界粮食日。今年联合国粮农组织将全球活动主题确定为“齐成长，同繁荣，共持续。行动造就未来”。10月16日所在周是全国粮食安全宣传周，主题是“端牢中国饭碗、共筑全球粮安”。（洛报融媒记者 王子君 文/图
[ 责任编辑：席倩倩]
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