效果图来了！洛阳伊滨区将建国际会议展览中心 三川大道将南延北拓

继奥林匹克中心、科技馆等项目后，位于伊滨板块的洛阳城市未来轴线将再添新地标——洛阳国际会议展览中心。日前召开的洛阳市规委会2020年第八次会议，审议通过了《洛阳国际会议展览中心概念方案设计》《洛阳市三川大道建设工程规划设计方案》《丽春东路东延(芳林路—御博路)建设工程规划设计方案》《西工区大路口小学规划设计方案》《洛阳市红山乡公交车停车场规划方案》。

继奥林匹克中心、科技馆等项目后，位于伊滨板块的洛阳城市未来轴线将再添新地标——洛阳国际会议展览中心。日前召开的洛阳市规委会2020年第八次会议，审议通过了《洛阳国际会议展览中心概念方案设计》《洛阳市三川大道建设工程规划设计方案》《丽春东路东延(芳林路—御博路)建设工程规划设计方案》《西工区大路口小学规划设计方案》《洛阳市红山乡公交车停车场规划方案》。

洛阳国际会议展览中心落户伊滨

国际会议展览中心效果图

洛阳国际会议展览中心位于伊滨区的城市中轴线，东临光武大道，西至玉溪西街，北靠康庄路，南临兰台路，规划建设用地面积约970亩。该项目将打造为洛阳城市未来轴线上的重要节点，引入综合性会展中心、会议中心、会展酒店等功能板块，提升城市综合服务功能。按照规划，该项目规划总建筑面积约23.5万平方米，主要建筑包括一座3万平方米的会议中心、11.5万平方米的会展中心，并配套9万平方米的会展酒店。

国际会议展览中心效果图

国际会议展览中心效果图

在建筑风貌上，洛阳国际会议展览中心也将着力体现洛阳元素、洛阳特色。其中，会议中心造型从“河图洛书”中获取灵感，建筑主立面融入汉阙元素；会展中心造型寓意“黄河长卷”，建筑主体庄重典雅，屋面灵动飞扬，将成为高铁沿线的建筑地标。

三川大道、丽春东路将继续延长

三川大道效果图

洛阳市三川大道，也将在现有基础上拓展延伸，向北打通至洛吉快速通道，向南穿过伊河，与南山大道连通，全长33公里。提升后，三川大道将分为三段，其中，北延新建段依托既有三川大道向北延伸至洛吉快速通道，全长13公里；中间改造段在现有道路基础上提升，全长14公里；南延新建段北起古城快速路，过开元大道向南接西韩立交，全长6公里。

三川大道效果图

未来的三川大道将以地坪快速路为主，高架快速路为辅，在隋唐洛阳城东侧采用地下快速路形式，道路结构为主线双向6车道，辅道双向4车道，并在与新310国道、邙岭大道、古城快速路交会处设置全互通枢纽立交，在与瀍涧大道、中州路、开元大道等交会处设置组合型枢纽，在洛吉快速通道、S314、滨河南路、南山大道交会处设一般互通立交。

丽春东路将在现有基础上，继续向东延伸至御博路。作为我市打通断头路的重点项目，该段丽春东路全长1.2公里，规划红线宽度35米，双向4车道，标准为城市次干路。丽春东路在跨中州渠的部分，将新建一座跨渠桥梁。道路建成后将有效缓解区域交通压力。同时，结合该段丽春东路的建设，我市还将对滨河北路与牡丹桥的连接方案进行优化，新建2条“右上右下”匝道，进一步优化滨河北路与跨洛河交通的联系。其中，牡丹桥西侧增加一条滨河北路西向南驶入牡丹桥的匝道，东侧增加一条牡丹桥南向东驶入滨河北路的匝道。

西工区将新规划建设一所小学

这次会议还审议通过了红山乡公交车停车场、西工区大路口小学和紫林府邸、东方·沁园等项目方案。

红山公交停车场效果图

西工区红山乡秦岭西路和红山路交叉口西南角新建一座公交停车场。该停车场将建设综合服务楼、机修楼、备件库、洗车间、配电室、非机动车棚等设施，设置公交车停车位110余个，小型车辆停车位40余个。

西工区大路口小学位于西工区经一路与瀍涧大道交叉口，规划为一座24班的小学。该校规划有教学楼及综合楼，配建机动车位约56个。学校出入口设置在经一路，设有接送学生等待区。

紫林府邸位于涧西区坦克路与秦岭南路交叉口，规划建设13栋高层住宅楼、8栋多层住宅楼，配建6班幼儿园、老年日间照料中心、物业管理用房等公共配套设施，设机动车停车位2300余个。东方·沁园位于涧西区景华路与青滇路交叉口，规划建设3栋高层、1栋多层住宅，设机动车停车位约410余个。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 史朋飞）