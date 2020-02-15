李亚在调研博物馆建设工作时强调：在保护传承中推进文物“活”起来 擦亮“东方博物馆之都”靓丽名片

“东方博物馆之都”是洛阳文化旅游“新三篇”的开篇之作，也是近年来我市致力打造的城市新名片。昨日下午，市委书记李亚专题调研博物馆建设工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于文物保护工作的重要论述，坚持保护固态、传承活态、发展业态，在保护传承中推进文物“活”起来，擦亮“东方博物馆之都”这张靓丽的名片。

“东方博物馆之都”是洛阳文化旅游“新三篇”的开篇之作，也是近年来我市致力打造的城市新名片。昨日下午，市委书记李亚专题调研博物馆建设工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于文物保护工作的重要论述，坚持保护固态、传承活态、发展业态，在保护传承中推进文物“活”起来，擦亮“东方博物馆之都”这张靓丽的名片。

刚刚开放的洛阳考古博物馆是全国首座遗址型考古博物馆，位于隋唐洛阳城遗址南城墙西段，展陈面积达3000平方米，开放后迅速成为“网红”。李亚首先来到这里，饶有兴趣地参观展陈文物，了解我市考古最新成果，对优化提升“四大发明与洛阳”“考古器具”等展区的展陈提出要求。他指出，要突出洛阳特色，完善配套设施，在展陈方式、宣传方式上寻求创新，着力讲好洛阳考古故事，更加彰显洛阳在考古发掘、文物保护等领域的成果。

李亚随后来到隋唐洛阳城南城墙和西南角楼，拾级而上，登高远眺，古香古色的城墙角楼与护城河公园、乐道、隋唐园立交等融合，彰显了古今辉映的城市风貌。李亚强调，要严格按照规划要求，把保护、展示、利用结合起来，尽快实现局部贯通，让市民游客能够登上城墙，更好感受洛阳城市韵味。要结合考古博物馆的建设开放，更好展示隋唐洛阳城城墙的遗址、原貌和保护现状，彰显洛阳在文物保护利用工作中的责任担当。

定鼎门遗址博物馆是隋唐洛阳城大遗址保护展示工程的重要节点。李亚详细了解该博物馆运营情况，并来到博物馆北侧的隋唐洛阳城天街保护展示区，听取天街恢复情况介绍，叮嘱有关部门要系统研究史料记载内容，有序抓好工程建设和绿化提升，再现古都历史中轴线气象。

李亚还来到正在建设中的从政坊、大同坊游园，察看建设进度和服务设施，要求有关部门尽快完善扫尾工程，及早对市民游客开放。他指出，要强化统筹，抓好隋唐西市、隋唐城遗址植物园、考古博物馆、南城墙、从政坊和大同坊游园、天街、定鼎门遗址博物馆、研学营地等项目的资源整合、串珠成链、错位发展，着力完善文旅服务要素，打造一条文化生态兼备、古韵新风融合的高品质特色研学旅行线路，让广大游客更好感受洛阳、读懂中国。

李亚还来到周公庙博物馆，了解周公庙保护、展示情况，希望该博物馆紧紧围绕周公营建洛邑、制礼作乐这一主脉，保护传承好优秀的河洛文化。

李亚强调，博物馆是一座城市文化的灵魂。加快建设“东方博物馆之都”，是落实习近平总书记重要指示的具体体现，是加快建设国际文化旅游名城的重要抓手，也是着力推动文化遗产活起来的重要载体，更是让人民群众共享文化发展成果的迫切需要。各级各部门要提升站位，按照市委市政府既定部署，全面提升博物馆建设管理运营融合发展水平，努力让河洛大地的一座座博物馆“活”起来。要坚持保护固态、传承活态、发展业态，切实保护好各类文物遗址，在挖掘、梳理、利用上下更大功夫，深化文旅融合，强化传统文化的现代表达、河洛文化的国际表达，提升各类博物馆展陈水平，让广大游客在博物馆中更好感受千年古都韵味，为建设国际文化旅游名城、打造国际人文交往中心作出更大贡献。

赵会生、魏险峰参加调研。(记者 李东慧)