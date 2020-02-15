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刚刚！“世界第一吊”交付洛阳中油一建
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-14 09:36

　　大吊车，真厉害，轻轻一抓就起来......世界最大的履带式起重机，交付咱洛阳中油一建了！

　　刚刚，从江苏徐州徐工集团传来喜讯，由徐工履带起重机生产基地制造的全球最大四千吨级履带起重机正式交付中国石油天然气第一建设公司(简称中油一建)。

　　XGC88000四千吨级履带式起重机被誉为“世界第一吊”，最长臂达216米，最大起重量4000吨，最大额定起重力矩88000吨米，是目前国际起重能力最大的履带式起重机，可满足石化、火电、核电等行业超大型吊装工况的需求。

　　徐工是中国工程机械行业的奠基者和领跑者，XGC88000四千吨级履带起重机进行了升级优化，更具智能化、人性化。该“大国重器”如期交付，将有力巩固中油一建在吊装领域的领军地位，为企业高质量发展提供动力。

　　中油一建是新中国最早组建的炼化建设专业公司，位于洛阳，吊装实力处于国内领先水平。XGC88000四千吨级履带起重机交付后，将与企业现有MYQ型5000吨门式起重机、1350吨履带吊等大型吊装设备形成系列化配置，满足不同级别的设备吊装需求，为国家石化工程建设再立新功。（洛报融媒记者 赵志伟 通讯员 高晨禹 吴潘潘）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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