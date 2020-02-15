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2020年第三次全市政法委书记重点工作推进会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-14 08:30

　　12日，2020年第三次全市政法委书记重点工作推进会议召开，传达学习习近平总书记在中国人民警察警旗授旗仪式上的训词精神和省、市有关部署要求，盘点各项政法重点工作推进情况，强化责任，主动作为，加压冲刺，为高质量完成年度目标任务、创树全省政法工作先进标杆奠定坚实基础。

　　市委常委、政法委书记娄会峰在会上强调，全市政法机关要聚焦市委政法工作会议明确的目标任务，切实增强紧迫感和责任感，坚持问题导向，持续抓好整改，确保年度各项政法重点工作落地落实。要勇于克难攻坚，不断强化落实力执行力穿透力，保质保量完成市域社会治理现代化试点、重点民生实事作用发挥、扫黑除恶专项斗争、影响营商环境执法司法突出问题专项整治等重点工作任务，全面锻造与副中心城市定位相匹配的洛阳政法工作。要压紧压实责任，深入分析研判，加强督导检查，妥善化解群众反映的合理合法问题，营造安全和谐稳定的社会环境。要聚焦目标任务，补短板、强弱项、扬优势，强力推进全市平安建设再上新台阶，奋力争创全省平安建设优秀省辖市，为加快洛阳副中心城市建设提供坚强政法保障。（记者 申利超 通讯员 王伏牛）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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