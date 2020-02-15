洛阳全民健身运动会跳绳比赛：这群特殊的孩子实力不凡！

今日上午，在洛阳市洛龙区青少年活动中心体育馆内，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会跳绳比赛暨2020年河洛跳绳节火热开赛，我市500余名跳绳爱好者在赛场上拼体能、比耐力，跳出健康，“绳”采飞扬！

今日上午，在洛阳市洛龙区青少年活动中心体育馆内，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会跳绳比赛暨2020年河洛跳绳节火热开赛，我市500余名跳绳爱好者在赛场上拼体能、比耐力，跳出健康，“绳”采飞扬！

此次比赛按参赛类别分为小学组、中学组、大中专院校组、社会组以及视听障组，设有30秒单摇跳、30秒双摇跳、3分钟单摇跳、4×30秒交互绳单摇接力、3分钟10人8字跳、个人花样跳等竞赛项目。

现场，来自洛阳市特殊教育中心学校的学生们尤为抢眼，他们在比赛中动作灵活敏捷，一双双小手摇得飞快,绳子在他们脚底“嗖嗖”穿过。

“跳绳运动简单易学，没有身体对抗，非常适合这些失明、失聪的孩子们，能够帮助他们强身健体、愉悦身心，对孩子们的成长非常有益。”洛阳市特殊教育中心学校副校长黄会利告诉记者，此次该校共有21名学生参赛，他们积极性特别高，赛前没少下劲儿练习。

黄会利说，感谢此次比赛的组织方为孩子们提供了一个展示自己的平台，让他们有机会和正常学生一起上场竞技，参赛的意义比成绩更重要。同时，他希望这样的全民赛事今后能够经常举办，给孩子们更多“走出去”的机会。

16岁的郑浩然是一名失聪男孩，当天他参加了3分钟单摇跳比赛，下场后依旧很兴奋，用手语告诉老师：“我很快乐！”

“此次比赛为期两天，共设13个大项、52个小项竞赛，共有50支代表队、500余名运动员参与其中。”洛阳市跳绳运动协会会长张辉说，此次比赛是一场群众性体育活动，能够激发全民参与跳绳运动的热情，发掘和培养跳绳后备人才，助力体育强国、健康中国建设。

据悉，本届全民健身运动会以“古都新生活，健康新理念”为主题，由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳市体育总会共同主办。后续有关比赛进程等详情，洛阳网将持续跟进关注，敬请期待。(记者 郭瑛/文 李卫超/图 通讯员 涂晓洛 )