自信，是实打实干出来的——央视中秋晚会带给我们的启示与思考之二

努力就是实力，实干就是底气。连日来，央视中秋晚会的华丽上演，古都洛阳的盛装出镜，以及由此引发的国庆中秋假期洛阳文旅市场持续火爆，引燃了一座城的发展激情，点燃了洛阳人的奋斗豪情，令许多人心潮澎湃，自信心与自豪感油然而生。市委书记李亚在最近一次市委常委会会议上深刻指出，这份自信，不是找回来的，而是实打实干出来的。一个“干”字，道出了属于洛阳的高光时刻背后真谛！

努力就是实力，实干就是底气。

连日来，央视中秋晚会的华丽上演，古都洛阳的盛装出镜，以及由此引发的国庆中秋假期洛阳文旅市场持续火爆，引燃了一座城的发展激情，点燃了洛阳人的奋斗豪情，令许多人心潮澎湃，自信心与自豪感油然而生。市委书记李亚在最近一次市委常委会会议上深刻指出，这份自信，不是找回来的，而是实打实干出来的。一个“干”字，道出了属于洛阳的高光时刻背后真谛！

有人说，这世上最大的运气，就是从未停止过的努力。富有诗意的表达，传递出“实干才能梦想成真”的道理。诚然，从没有白费的努力，也没有碰巧的成功，所有的高光时刻都来自接续打拼，所有的从容自信都源于厚积薄发。正如央视秋晚总撰稿杨启舫所言，是厚重文化、现代发展等优势实力“圈粉”了央视，进而让洛阳从多个候选城市中脱颖而出。

从一定角度讲，央视秋晚的播出和国庆中秋假期洛阳的火爆，正是“十三五”所有工作的一个引爆点。从这个引爆点回望来路，洛阳发展一路砥砺向前的历程，就是一段“实干兴洛”的奋斗历程，就是一部“凯歌行进”的创业历程——

聚焦发展与民生，我们干出了更大成效。这几年，无论洛阳发展，还是我们的生活，都呈现出了日新月异的变化。从全市经济总量先后突破4000亿元、5000亿元大关，到一个个传统产业“发新枝”、新兴产业“结硕果”；从擦亮龙门石窟等“老三篇”、打造隋唐洛阳城等“新三篇”，到地铁、高架、立交等交通路网建设喜讯频传，再到集中供暖、城市游园、惠民乐道等民生实事不断办到群众心坎上……这些，无不成就了“人与城”的共荣共进。

紧扣特色与优势，我们闯出了更新路子。五年来，围绕“走出一条具有洛阳特色的高质量发展之路”，我们持续发力产业转型等“六个转型”，拼出了一个个“洛阳路径”“洛阳模式”“洛阳经验”。比如，在大遗址保护上，我们坚持保护固态、传承活态、发展业态，走出了一条文物保护和改善民生相得益彰的新路子；在农业高质量发展上，我们积极发展沟域经济，创下了引领脱贫攻坚、乡村振兴的新模式；在改革创新上，我们坚持大胆试、大胆闯、自主改，促使一批批改革经验从洛阳走向全国。

立足当前与长远，我们抓出了更多机遇。这些年，中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略交汇叠加，国家自创区、自贸区等战略规划平台载体落地实施，国家产业转型升级示范区等国家级改革试点深化推进，省委省政府又出台新的支持洛阳发展的政策，可以说战略叠加效应、政策集成效应、发展协同效应持续释放，让洛阳占据了更多“天时地利”。而历史机遇频频垂青洛阳，说到底正是看到了我们的更大作为。

只有干出来的精彩，没有等出来的辉煌。正是凭着一股子肯干、敢干、能干的劲头，我们才有了更好的发展势头、更多的眷顾青睐，才有了全市上下人心思进、事业思干、发展思变的好局面，也才能更加自信从容地站上一个更大的舞台，去接受人们的审视、融入时代发展的洪流！

凡是过去，皆为序章。

今天，置身决战脱贫攻坚、决胜全面小康的不凡年份，面临百年大变局加速演进、不稳定不确定性增大的不凡挑战，肩负加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的不凡任务，尤需我们增强“光阴迫”“从来急”的紧迫感，更加积极主动地谋事干事成事，变“催着干”“推着干”为“急着干”“争着干”，“稳扎稳打向前走，过了一山再登一峰，跨过一沟再越一壑”，全力以赴为洛阳发展拼出一片新天地。

望远才能天地阔，实干方能破浪行。

回望走过的路，是720万洛阳人躬身奋斗，让一个个美妙憧憬变为现实，让一幅幅崭新图景映入眼帘；展望前行的路，仍需你我砥砺实干、同心奋斗，拼出洛阳更好的明天！（洛平）