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年底前，洛阳城市建成区商场超市等禁用不可降解塑料袋
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-11 22:03

　　@洛阳人，请注意，不可降解塑料袋将不能任性使用了。

　　年底前，城市建成区禁止、限制使用不可降解塑料袋等塑料制品；2025年年底前，全市塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，塑料污染得到有效控制……

　　11日，洛报融媒记者从市发改委获悉，日前我市印发《洛阳市加快白色污染治理实施方案》(简称《实施方案》)，有效治理白色污染，提升我市城乡生态文明水平。

　　禁限重点：不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、快递塑料包装袋

　　“今年6月，我省印发《加快白色污染治理促进美丽河南建设行动方案》，洛阳被列入试点城市。”市发改委资源节约和环境保护科科长王广成告诉记者。

　　《实施方案》提出，我市以量大面广、群众关注、易于替代的不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、快递塑料包装袋为禁限重点，分类提出管控要求。结合实际情况，在基础条件较好的区域率先开展，逐步推广至全市范围。

　　禁止、限制使用的塑料制品为不可降解塑料袋，一次性塑料餐具，宾馆、酒店一次性用品，快递塑料包装和厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。

　　具体来说，到2020年年底，城市建成区商场、超市、药店、书店等场所及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止提供使用不可降解塑料袋；集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋，全面提供可降解购物袋、纸袋、布袋等产品。

　　到2020年年底，全市范围内餐饮行业禁止使用一次性塑料吸管；城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。

　　强化源头管控，支持可降解替代材料产业发展

　　《实施方案》提出，我市将强化源头管控，构建塑料制品禁限体系。全市范围内禁止生产和销售厚度低于0.025毫米超薄塑料袋、厚度低于0.01毫米聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠日化产品。

　　同时，鼓励大型超市、商场等采取积分有奖兑换等方式，加快推广使用环保布袋、纸袋等非塑料制品，鼓励消费者自带购物袋。鼓励发展绿色快递，开展包装标准化、减量化行动。

　　加强产业支撑，构建替代产品保障体系。我市将支持引导现有包装企业生产可循环、易回收、可降解的材料和产品，实现转型发展。引进培育一批替代产品生产企业，实施一批生物基可降解塑料材料项目。

　　2025年年底前，多元共治体系基本形成，塑料污染得到有效控制

　　《实施方案》要求，2020年年底前，建立健全全市塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节管理制度体系，城市建成区禁止、限制部分塑料制品生产、销售和使用。

　　2022年年底前，全市县城建成区禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。可循环可降解塑料替代产业初具规模，塑料废弃物资源化能源化利用比例得到较大提升。

　　2025年年底前，全市塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节管理制度基本建立，多元共治体系基本形成。县级以上城市建成区禁止、限制部分塑料制品生产、销售和使用，一次性塑料制品使用量大幅减少，可循环可降解的替代产品得到广泛应用，塑料污染得到有效控制。

　　王广成介绍，我市将按照“疏堵并举、禁限结合、多方参与、有序推进”的工作思路，有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，推广使用可降解可循环易回收的替代产品，建立健全塑料制品生产、流通、使用、回收处置等环节管理机制，有效治理白色污染，提升我市城乡生态文明水平。(洛报融媒记者 余子愚)
[ 责任编辑：席倩倩]
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