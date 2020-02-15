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今晚启动！“嗨出古都新生活音乐节”与您相约应天门
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-11 18:33

　　洛报融媒记者从洛阳市文化馆获悉，“古都新生活·时尚洛阳城”2020首届“嗨出古都新生活音乐节”将于今晚在应天门北广场启动。

　　据了解，“古都新生活·时尚洛阳城”2020首届“嗨出古都新生活音乐节”由洛阳市文化广电和旅游局、洛阳文保集团主办，洛阳市文化馆承办，旨在丰富2020河洛文化旅游节期间洛阳群众文娱生活，深度推进洛阳文旅融合，助力经济发展，展示新时代洛阳广大青年的精神风貌。

　　10月11日至15日，每晚19：30至21:00在应天门北广场举行，共演出5场。全市各行业广大青年音乐爱好者积极参与，表演内容以歌颂祖国、歌颂党、歌颂新时代、歌颂幸福新生活、弘扬社会主义核心价值观为主题。表演形式以声乐器乐为主，声乐包括：通俗、民族、摇滚、说唱、独唱、二重唱、组合表演唱等，器乐包括：管弦、民乐等，独奏、重奏、合奏等。

　　本次活动分为国乐新风、摇滚之夜、青春旋律共三个板块进行。其中11日为国乐新风专场、12日为摇滚之夜专场、13日至15日为青春旋律专场，热爱音乐的你快快相约应天门，嗨出古都新生活。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 张雷）
[ 责任编辑：席倩倩]
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