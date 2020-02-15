全国优秀舞者齐聚 又一项国家级大赛“落户”洛阳

又一项国家级大赛“落户”洛阳。14日至17日，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖将在洛阳举办。

又一项国家级大赛“落户”洛阳。14日至17日，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖将在洛阳举办。

中国舞蹈“荷花奖”是由中宣部批准设立的，由中国文学艺术界联合会、中国舞蹈家协会主办的，中国舞蹈界唯一具有权威性和导向性的中国舞蹈艺术全国性专业评奖，自1998年设立起，每两年评选一次，至今已成功举办了十一届。

中国舞蹈“荷花奖”评奖设立古典舞、民族民间舞、现代舞、当代舞、舞剧五个评奖子项。几十年来，为全国舞蹈从业者提供了尽情施展创作才华、展示舞蹈活力身姿的舞台，涌现了一部又一部精品佳作，不断抒写着中国舞蹈的时代华章。

第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖由中国文联、中国舞蹈家协会、河南省委宣传部主办，中国文联舞蹈艺术中心、河南省文联、洛阳市政府、洛阳市委宣传部承办，洛阳市文联、洛阳市文旅局、洛阳市舞蹈家协会、洛阳歌剧院协办。

本届活动分为初评、终评两个阶段进行。自2019年10月发出评奖通知后，活动共收到来自北京、上海、广州、河南等22个省、自治区、直辖市的174部作品报名参评。经过评审委员会严格评选，共有17部作品脱颖而出入围洛阳的终评。最终，他们将角逐3个“古典舞奖”，奖项不分等级，允许空缺。

在本次入围的古典舞作品中，有来自北京舞蹈学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院附属舞蹈学校、南京艺术学院舞蹈学院、浙江音乐学院等全国知名高校的教学创作成果，还有来自中国歌剧舞剧院、杭州歌剧舞剧院、郑州歌舞剧院、洛阳歌舞剧院演艺有限公司等活跃于舞蹈创作、表演前沿的主流院团的作品。

舞蹈形式包括独舞、双人舞、三人舞和群舞。作品的表演内容也是丰富多彩，以传统文化形象为创作元素进行编创的《唐宫夜宴》《大河三彩》，具有着厚重的历史感与文化感；取材于中国古代诗歌《诗经》而创作的《月出佼人》，道出了“月出皎兮，佼人僚兮”的古代遗韵之美；通过提炼戏曲元素创作的《乐悠悠》《角儿》，展现了融合中国戏曲身韵的别样审美风姿；另有以“师承”为主题创作的《落红渐去更护花》，以革命烈士的事迹为故事依托的《雨花石的等待》，以知名历史人物为创作背景的《西施别越》，还有《榫卯》《茉莉芬芳》《雨歇》《涟漪》《守望》《一缎·丝语》《逍遥愁》《奈何秋》等充分展现中华文化品格与气质、中华民族精神与内涵的优秀佳作。

评奖活动期间，为保障参评作品整体高质量呈现，中国舞协先后于2019年12月、2020年7月组织了两场“作品创作引导交流会”，对作品的创意、结构、编排等与参评单位及编导进行了交流。终评期间，主办方还将于10月16日9：00举办中国古典舞理论研讨会，持续推进抓好行业创作，提高行业整体理论水平。此外，疫情期间，为确保广大舞蹈爱好者能够尽可能地参与其中，主办方还将在中国舞蹈家协会官方公众号对终评演出进行现场直播，并开展网络投票等相关活动，进一步提高舞蹈艺术精品的传播力、引导力、影响力。(洛报融媒记者 智慧)