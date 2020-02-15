涧西区电厂新村社区党委：弘扬抗疫精神 更好服务居民

“再增加点儿音乐、体育设施，孩子们能玩得更开心。”昨日，当记者到达涧西区天津路街道办事处电厂新村社区时，该社区党委书记胡利霞正忙着布置装修一新的儿童活动室。

“再增加点儿音乐、体育设施，孩子们能玩得更开心。”昨日，当记者到达涧西区天津路街道办事处电厂新村社区时，该社区党委书记胡利霞正忙着布置装修一新的儿童活动室。

“最近社区事多，常态化疫情防控、人口普查、改建中心广场，件件都很重要，要争分夺秒干。”胡利霞说，自9月8日电厂新村社区党委荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进集体称号后，大家都觉得这荣誉沉甸甸的，干劲更足了。

该社区含16个院落，是典型的老旧社区，疫情防控存在很多困难。新冠肺炎疫情发生后，该社区党委立即成立疫情防控领导小组，下设疫情防控宣传队、社区消杀灭毒队、社区环境治理队、疑似人员排查管控队和隔离人员生活必需品配送队，全面开展疫情防控工作。

针对人手不足的实际情况，该社区党委建立起“社区党委—小区党支部—楼栋党小组—居民党员”四级严密防控体系，充分发挥了基层党组织的引领和凝聚作用。危急关头，社区党员站在最前列、冲在第一线。该社区党委成立13个党员先锋岗，组建3支党员先锋队，组织30余名党员志愿者深入各小区开展地毯式、全覆盖的摸排核查工作，全力做好重点人群排查管控等工作。

由于夜以继日地工作，加上着急上火，胡利霞患上了急性带状疱疹，后背上一大片疱疹钻心地疼。即便身体不适，胡利霞在病床上仍不忘工作，一边输液，一边安排疫情防控工作。

让人暖心的是，在疫情防控最吃紧的关键时刻，该社区的党员、志愿者、热心群众等纷纷行动起来，各方力量凝聚在一起，形成了一道疫情防控的坚强屏障。截至目前，该社区没有出现一例新冠肺炎确诊病例和疑似病例。

随着疫情防控进入常态化，复工复产有序推进，如今该社区各项工作早已步入正轨。“这次获得全国荣誉，既是对我们社区工作的肯定，也是鞭策大家继续守好服务基层‘最后一米’的不懈动力。”胡利霞说，最近该社区党委正在改建社区中心广场，将建成以弘扬抗疫精神为主题的中心广场，把伟大的抗疫精神转化为感恩奋进、攻坚克难的强大动力，把社区党组织堡垒建设好，更好地服务广大居民群众。（记者 孙小蕊）