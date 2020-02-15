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新安县石井镇：山乡变 群众乐
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-09 21:51

　　在洛阳市新安县，其北部山区被称为“山下”，石井镇在“山下”的最北。在交通不便的年代，该镇闭塞程度可想而知，不过，这里奇山秀水比比皆是，是难得的好去处。这些年，随着交通条件改善、旅游开发和产业建设力度加强，石井镇改变了自身的面貌，赢得群众真心点赞。

　　小香菇 大产业

　　特色种植业是石井镇的支柱产业之一，与传统的软籽石榴、大杏等相比，“新兵”香菇势头很猛：以位于黑扒村的道一农业食用菌种植基地为龙头，带动全镇香菇大棚及菌棒加工项目建设，使香菇年产量达到80万斤。

　　10月5日上午，石井镇黑扒村党支部书记王小洲走进该香菇种植基地，他先进大棚查看香菇的长势，又去看了看配套车间建设情况，一路上笑容满面。

　　“这个基地2017年引进，总共30亩。”王小洲说，他们村种香菇最早、见效明显，让镇里下了推广的决心，“论起来，黑扒村是全镇其他8个‘香菇村’的‘老师’”。

　　从基地出来，王小洲开车去邻村胡庄，刚进香菇大棚就问：“小玲，你这秋菇该出了吧，能出多少袋？”

李小玲在查看香菇长势

　　“4万多袋吧。”一名叫李小玲的中年女子热情地跟王小洲聊起来。她叫李小玲，去年种起了几亩秋菇，还从王小洲那里请了技术员，自己培育起菌棒，这下质量、成本都有了保障，收入会更可观。

　　大旅游 富城乡

　　国庆中秋假期，龙潭大峡谷景区里熙熙攘攘。

　　世界地质公园、国家AAAAA级景区……这些年，龙潭大峡谷名声在外，着实带动了石井镇的旅游产业。

　　紧挨景区的寺坡山村曾是深度贫困村。近年来，该村凭借地处龙潭大峡谷、黛眉山、小浪底等景区之间的便利、自身秀美山水和传统古村落的优势进行整村旅游开发，逐渐成长为集古民居参观、品传统美食、赏自然山水、民俗休闲为一体的传统文化旅游区。眼下，该村正在积极申报全国生态文化村和AAA乡村旅游景区。

石井老街

　　“去年，全镇全年共接待游客200万人次。”石井镇党委书记王冰“晒”了石井镇的旅游家底：黄河神仙湾休闲农业旅游度假区年接待游客20万人次。龙潭大峡谷景区、荆紫仙山等传统景区通过节会活动发挥带动作用。“石井老街”主打仿古景致，引进紫砂文化产业园全力发掘本土紫砂产业；电商直播基地通过培育网红主播，推介石井旅游品牌，带货农产品；特色民宿和小吃一条街包含30个店铺，带动不少群众就业。

　　山乡变 群众乐

　　石井镇镇区坐落在山水之间。这里有平坦宽阔的柏油路、鳞次栉比的小楼房、车来人往的大街小巷，满满的烟火气令人顿生幸福感。

石井镇区

　　佰鼎超市是镇区的繁华之地。去年，石井镇投资千万元建起这家超市，为群众提供了更多就业岗位，助力脱贫攻坚的同时，也提升了全镇的消费品质、营造了浓厚的商业氛围。

　　如今的石井镇，不仅处处充满现代气息，也顶着河南省特色生态旅游示范镇、河南省森林特色小镇、河南省园林城镇等众多光环。

　　在镇区东边，黄河把一湾清水送到了石井人的身边。石井人笑纳这份馈赠，依着山水建起了环湖旅游风光带和龙山公园，不仅拉大了城镇框架，也改善了居住环境，让整个镇区焕发出勃勃生机。

龙山公园

　　金秋时节，龙山公园草木繁盛。登顶俯瞰，只见环湖路串起了20多处景观亭、观景长廊、滨湖观景平台、景观墙；抬头远眺，黄河水清澈温柔，与对岸的黛色山峦相映成趣，仿佛在说：山乡一“变”，幸福相伴。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 郭建立 黄明 贾寒冬 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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