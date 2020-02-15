洛阳这五天外卖订单总量超去年同期 低脂、少油健康饮食受追捧

10月6日，假期已经过了大半，美团外卖数据显示，10月1日至5日，洛阳外卖订单总量超越去年同期。

10月6日，假期已经过了大半，美团外卖数据显示，10月1日至5日，洛阳外卖订单总量超越去年同期。 10月6日，假期已经过了大半，美团外卖数据显示，10月1日至5日，洛阳外卖订单总量超越去年同期。 10月1日至5日，洛阳酒店外卖订单量与上一周同时间段相比，增长42%。 10月1日至5日，洛阳西餐外卖订单量与去年同期相比，增长17.5%。 美团外卖数据显示，10月1日至5日，洛阳校园及周边订单量大涨9%。 洛阳区域消费者假期点餐也不忘健康饮食，美团外卖数据显示，低脂、少油的“轻食”在洛阳颇受欢迎，订单量同比增长53.7%。 10月1日至5日，洛龙区领衔洛阳外卖消费能力榜单，外卖订单总量位居全市第一。(洛报融媒记者 郭飞飞)