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赞！央视秋晚，洛阳这群舞蹈演员连上6个节目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-04 10:33

　　国庆节和中秋节“双节”重逢，在洛阳录制的央视秋晚凭借市场占有率34%的高份额夺得收视冠军，激起海内外无数华人的家国情怀。

　　一场完美的演出，是无数人倾情付出的结果。在万众瞩目的央视秋晚舞台上，有一群洛阳的舞蹈演员连上6个节目，成为晚会当之无愧的“伴舞主力”。9月17日晚，洛报融媒记者探班央视秋晚录制现场，在后台独家采访了正在候场的她们。

　　与谷建芬合影

　与杨坤合影

　　这群舞蹈演员来自洛阳歌舞剧院，共有30人。从开场歌舞《明月升》到晚会上篇“花好月圆”的《爱人啊》《今天是你的生日》，再到中篇“乡关何处”的《一眼千年》《清平调》及晚会尾声歌舞《海上升明月》，她们数次换装，一次次登上舞台，与明星大咖一起诠释歌曲内涵，尽自己最大的努力为舞台和晚会“加分”。舞蹈队队长朱婷婷介绍，这群舞蹈演员的平均年龄在25岁以下，虽然年龄不大，可已有多次参加重大晚会、开幕式的经验，还曾拿下多个舞蹈类大奖，因此被央视秋晚节目组选中，承担起晚会大部分的舞蹈演出任务。

　　排练现场

　　舞台排练

　　在央视秋晚正式录制前，舞蹈演员们已经准备了20多天。“每天至少排练10个小时。作为洛阳的演员，能在家门口登上这么重要的舞台，大家都鼓足了劲儿！”朱婷婷说，细节决定成败，排练中，每个演员对自己的要求都近乎苛刻，举手投足之间都要表现出最好的状态。演员们扎实的基本功和忘我的训练，成就了她们最完美的舞台表现力。这个场景您一定还记得——“今天是你的生日，我的中国……”央视秋晚上，由知名歌手杨坤和85岁的著名作曲家谷建芬联袂演绎的《今天是你的生日》，将舞台氛围推向高潮。动人的歌声和琴声中，一群身着红衣的舞蹈演员在舞台上赤脚起舞，用优美的舞姿烘托起浓浓的爱国之情。朱婷婷和她的队员们就在其中。

演出截图

　　“演出时，每个人心中都充满了自豪感，有对祖国的自豪，也有对家乡的自豪。”洛阳歌舞剧院舞蹈演员崔清鑫说，由于承担的演出任务较多，录制央视秋晚期间，她们每天都要凌晨2点多才能回家，可大家没有一个人抱怨，“实在太累了就在等待的间隙东倒西歪眯一会儿，可一到上台的时候，就立马精神抖擞地进入演出状态”。

　　将近一个月的排练、录制尽管非常艰辛，但舞蹈演员们无怨无悔。晚会播出后，看到观众对晚会的赞誉和认可，她们都说：“值得！”

　　洛阳出入境边防检查站民警

　　除了专业的演员，还有不少来自洛阳各行各业的优秀代表参与晚会录制。他们中，有洛阳支援湖北医疗队队员，有奋战在抗疫一线的洛阳出入境边防检查站民警，有高校志愿者、社区工作者，还有洛阳文明家庭代表等，大家用最好的精神面貌，为晚会录制贡献力量，也让更多人看到一个开放、自信、热情、包容的古都洛阳。(洛报融媒记者 智慧 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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