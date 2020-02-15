做好洛阳考古工作 增强民族文化自信

9月28日，中共中央政治局就我国考古最新发现及其意义举行第二十三次集体学习，中共中央总书记习近平在主持学习时发表重要讲话，强调建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学，更好认识源远流长、博大精深的中华文明，为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供坚强支撑。该消息经过媒体报道后，在我市文博系统引起强烈反响。

9月28日，中共中央政治局就我国考古最新发现及其意义举行第二十三次集体学习，中共中央总书记习近平在主持学习时发表重要讲话，强调建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学，更好认识源远流长、博大精深的中华文明，为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供坚强支撑。该消息经过媒体报道后，在我市文博系统引起强烈反响。

市文物局局长余杰说，洛阳是一个考古资源大市，近代考古学的发展、演变、学科建设和洛阳密切相关。这次总书记在集体学习中关注考古事业，作为一名基层的文物管理者，倍感振奋，同时也觉得责任重大。总书记这次讲话肯定了考古工作的成绩，就洛阳而言，近年的文化遗产保护得益于考古的进展，例如隋唐洛阳城应天门作为今年央视秋晚的举办地，历史场景的再现是几代考古人坚守的结果，特别是去年建成的二里头夏都遗址博物馆，是60年考古成果的结晶和汇总。

“如何把总书记对考古工作的关注落地、做细做实，作为一名基层工作者，我们要打通最后一公里。”余杰说，为了进一步学习并贯彻总书记对考古工作的要求，首先要继续加强考古工作，总书记在讲话中提到的“中华文明起源与早期发展综合研究”“考古中国”等重大项目，洛阳的二里头遗址、苏羊遗址等，都是列入国家计划的重要遗址，要进一步加大考古发掘和科学整理、研究的力度，充分把洛阳这些重要遗址的价值总结提炼出来。其次是加强文化遗产的保护，落实主体责任，把重要的文化遗产保护好、传承好、弘扬好；要进一步加强考古成果的整理转化，例如利用本月举办的第三届世界古都论坛，进一步提升河洛文化、古都洛阳的世界影响力。

龙门石窟研究院院长、市文物考古研究院院长史家珍说，总书记提出要建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学，为下一步考古工作指明了方向，他感到很激动也很振奋。这几天，市文物考古研究院和龙门石窟研究院的全体职工系统学习了总书记讲话，下一步要学以致用。史家珍说，考古学是一个讲证据的学科，可以为历史学提供强有力的证据，这对于增强文化自信、提升国家软实力十分重要。洛阳是考古人的圣地，他认为在洛阳做考古是很幸运的，无论人类起源、文明发展和延续，洛阳在其中都起了巨大作用，洛阳考古人肩负的使命重大，下一步要更加努力。龙门石窟代表了大唐盛世的风范，是中国石雕艺术最灿烂的艺术宝库，下一步要加强保护和宣传，让这一世界文化遗产“活起来”。

二里头夏都遗址博物馆副馆长赵晓军认为，二里头遗址是中国最早的王朝都城、探索夏商王朝的关键性遗址，以它为核心产生的文化是中华文明总进程的核心与引领者。二里头夏都遗址博物馆通过大量实物资料和文献资料展现了夏代的历史，也是总书记提到的“中华文明起源与早期发展综合研究”“考古中国”等重大项目的重要载体之一。截至目前，来二里头夏都遗址博物馆参观的游客已超过90万人次，该博物馆已成为展示夏文化、黄河文化的重要阵地。下一步将继续落实好总书记的讲话精神，加大对夏文化的研究、展示、保护、传承力度，加强人才队伍建设，加快数字化建设，将博物馆打造成夏文化研究、展示中心，成为讲述夏文化、中华文明的载体。

洛阳旧石器考古工作栾川龙泉洞遗址考古项目组顾雪军说，他们团队认真学习了总书记讲话，自己作为一名基层考古工作者，一定要在总书记讲话的指导下，努力探索未知世界，做好考古遗址的调查、发掘和整理研究工作，把我国文明的起源和发展历程更加清晰、全面地呈现出来，增强中国旧石器考古在国际考古学界的影响力，提升我们在阐释人类起源、发展过程中的话语权，增强我们的文化自信、民族自豪感。

洛阳文保集团营销运营部部长张娴说，2020年央视秋晚在应天门录制，充分说明隋唐洛阳城作为黄河文化主地标的意义，说明了大遗址保护利用对增强民族自豪感和文化自信的意义。作为文保人，要充分利用研学、数字隋唐展示等形式，深入挖掘隋唐文化、讲好黄河故事。(记者 李砺瑾)