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洛阳贴廓巷文化步行街开街
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-02 08:25

　　历经一年多的规划、建设、改造，10月1日，贴廓巷文化步行街正式开街迎宾。

　　贴廓巷文化步行街位于老城区，由贴廓巷与吕氏街组成，西临南大街，东临洛邑古城，全长约800米。街区着力弘扬传承红色文化、河洛文化、运河文化、民俗文化，构建区域文化体验新标杆，打造红色文化宣传窗口、文创体验休闲聚集地与红色革命教育研学基地。

　　该街区由洛阳历史文化保护利用发展集团有限公司与老城区联合开发，结合八路军驻洛办事处纪念馆，通过改造已有街区外立面、屋顶，建设牌坊、景观墙浮雕、雕塑，改造树池、设置特色小木屋、小推车等措施，形成集合餐饮、教育、研学、娱乐、体验、休闲、购物、创意为一体的多元化文化步行街区。

　　据了解，改造提升后的贴廓巷文化步行街不仅保留了一些传统老店，还根据街区实际情况，巧妙地增添了“东方红”“复兴号”等网红售卖空间以及独具特色的移动摊位，在植入特色文化业态的同时，也注重引入更多新锐、多元的潮流元素，包括文化主题餐饮、文创精品店、时尚民宿等，既能丰富街区的经营业态，也能吸引青年人的目光，引领时尚复古潮流。(记者 李冰 通讯员 张娴)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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