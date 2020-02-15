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双节乘公共交通工具出行 这些物品不要带或限量带
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-01 09:17

　　双节来了，很多市民外出旅游时会自备零食、简餐，这两天，关于自热锅能否带上高铁的话题在网上引来不少关注。昨日，记者从铁路部门获悉，因为使用自热锅有安全隐患，自热食品不能带上火车。在铁路、航空及公路客运方面，还有哪些物品不能带？

　　洛阳火车站安检中队长杨亚丹说，铁路部门《禁止携带物品目录》中，禁止带上火车的主要包括枪支、子弹类(含主要零部件)、爆炸物品类、管制器具、易燃易爆物品、毒害品、腐蚀性物品、放射性物品、传染病病原体等，以及其他危害列车运行安全的、法律法规规章禁止携带的危险物品。

　　“不少旅客对违禁物品的概念并不是特别清楚，在出行时，往往会把常用物品都带上，但实际上有些物品不能带上火车。”杨亚丹说，在检查发现的违禁物品中，有不少是染发剂、发胶等物品，这些东西都是可燃的，如果要带，一定要控制量。

　　杨亚丹提醒，目前，火车上可以限量携带的物品包括：不超过20毫升的指甲油、去光剂、染发剂；不超过120毫升的冷烫精、摩丝、发胶、杀虫剂、空气清新剂等自喷压力容器；安全火柴2小盒；普通打火机2个。另外，不可携带含有刺激性气味的食品，如榴莲等。

　　双节期间，有旅客会带白酒走亲访友，但如果您想带上火车，可千万得注意，散装类酒(如散装白酒)不能携带进站，商品类瓶装酒(未开封)可以携带。

　　杨亚丹说，还有少数旅客携带酒精消毒液，这也是不可取的。可以携带的消毒物品：独立包装的消毒湿巾、独立包装的酒精棉球或酒精棉片、抗菌免洗净手凝露(凝胶)。

　　“如选择客运大巴出行，各类钝利器、刀具及易燃易爆、具有腐蚀性的物品同样不能携带。”洛阳汽车站行政安全副站长赵新喜说，日常检查中，汽车站安检人员发现旅客携带最多的违禁品是摩丝、发胶和水果刀等，限带物品有打火机等。按照规定，旅客进汽车站可以携带限量的物品，打火机最多不超过3个。

　　洛阳机场相关负责人介绍，《民航旅客限制随身携带或托运物品目录》规定载明，旅客乘坐国内航班时，液态物品禁止随身携带(航空旅行途中自用的化妆品、牙膏及剃须膏除外)。化妆品必须满足三个条件(每种限带一件、盛放在单体容器容积不超过100毫升的容器内、接受开瓶检查)方可随身携带，牙膏及剃须膏每种限带一件且不超过100克或100毫升。

　　此外，对锂电池的限制，额定能量超过160Wh的禁止携带和托运；额定能量超过100Wh但不超过160Wh的必须经航空公司批准才能携带，且每人限带两块。(记者 王博东 通讯员 李征 李博)
[ 责任编辑：崔利利]
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