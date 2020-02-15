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洛阳高新热力用户可缴纳今冬采暖费
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-30 08:40

　　昨日，记者从高新热力有限公司(简称高新热力)获悉：高新热力今冬采暖费收取工作已全面启动。目前，直管热用户可通过“洛阳高新热力”微信公众号、洛阳银行各营业网点缴费。

　　收费时间

　　为避免缴费过晚导致开阀不及时而影响用热，建议您在11月8日前缴费。

　　为保证后续试压、低温运行工作正常开展，建议您尽早缴费，高新热力将根据缴费先后顺序开阀、试压。

　　提醒：预计11月9日后，高新热力逐步开始管网低温运行，建议您在充水试压及管网低温运行期间，家中留人观察，如发现漏水，请立即关闭家中阀门，尽快维修。今冬不用热的用户也要留意观察入户管道情况。

　　今冬不用热的用户，可拨打电话64331318报停；集中供热期间，不接受用户中途停热申请。

　　供热时间

　　依据《洛阳市集中供热条例》规定，今冬我市集中供热时间为2020年11月15日至2021年3月15日，共121天。

　　收费标准

　　今年，我市居民用热收费价格，仍按照洛发改价管〔2013〕12号文件收费标准执行，与往年相同。

　　缴费方式

　　用户可通过微信、支付宝、洛阳银行等方式进行缴费。

　　●微信：关注“洛阳高新热力”微信公众号，选择“业务办理”“供热交费”输入用户编号，绑定后即可缴费。若忘记用户编号，点击“更多绑卡方式”，输入房屋信息后即可查询。

　　●洛阳银行：用户可到洛阳银行各营业网点柜台缴费。

　　●支付宝：10月10日后，用户还可通过支付宝缴费。打开支付宝，点击“生活缴费”，选择“暖气费”，选择“洛阳高新热力有限公司”，输入用户编号即可缴费。

　　●提醒：老用户凭用户编号直接缴费即可，新用户在签订供热合同后即可缴费，您可以通过“洛阳高新热力”微信公众号网签合同或到热力公司签订合同。

　　如果您还有其他疑问，可拨打高新热力客服电话64331318咨询。（记者 郭飞飞 通讯员 冯来新）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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