宜阳五岳沟村：发展冬桃种植、豆虫养殖　带动群众脱贫致富

秋风瑟瑟，天气渐凉，已过了吃桃的季节，但宜阳县韩城镇五岳沟村的40余亩桃子才刚成熟，村民们穿梭在桃树间，利索地拆掉包着桃子的纸袋，硕大饱满的桃子呈现在眼前。

秋风瑟瑟，天气渐凉，已过了吃桃的季节，但宜阳县韩城镇五岳沟村的40余亩桃子才刚成熟，村民们穿梭在桃树间，利索地拆掉包着桃子的纸袋，硕大饱满的桃子呈现在眼前。

“我们种的是冬桃，快该摘了。冬桃核小肉嫩，味道不比夏桃差。”村民苏玲子摘下一颗桃子递给记者，咬一口，甘甜清脆。如今，冬桃是五岳沟村的招牌，站在山坡上望去，只见连片的桃林分布在山坡上，把黄土坡装扮成绿色。

五岳沟村的冬桃有名，但种植时间不长，这片桃林是2015年种下的。“这里原来是村民住的窑洞，大家搬走后，就成了一片荒地。”苏玲子指了指桃园旁的山坡，还能看到一排破旧的窑洞。五岳沟村原是贫困村，沟壑纵横，缺少产业支撑，村民们只能靠种玉米、蜀黍等农作物度日。

2015年，洛阳理工学院选派驻村第一书记来到五岳沟村，和村“两委”一起流转出土地，通过招商引资，发展起冬桃种植。因为桃子的养护、采摘需要大量人力，村民们可以来桃园务工。

苏玲子曾是村里的贫困户，桃园建好后，她就在此打工。“桃子小的时候需要套袋子，我一天能套将近2000个，赚90多块钱。”不出村赚到钱，苏玲子很满足。2016年，苏玲子顺利脱贫，日子过得不错。目前，桃园已吸引百余户村民来此打工。

经过三年的悉心养护，去年，冬桃开始挂果，收成不错。今年3月，村里又流转出180余亩土地，驻村第一书记刘湉湉和村“两委”的干部在村里举办土地承包竞标会，三名村民得到了土地的使用权，也发展冬桃种植。

自2015年定点帮扶五岳沟村以来，洛阳理工学院还帮村子改建了标准化卫生室、协调安装室外健身器材、建造公共水冲式厕所……村民的生活条件不断改善。

五岳沟村“换新颜”，也吸引了大学生返乡创业。陈冰辉毕业于河南农业大学，在外闯荡一番后，去年，他回家乡创业。此次返乡，他带回一个村民没听过的产业项目——养虫子。

“我养的是豆虫，它吃黄豆、青豆等豆子，属于高营养食材，行情好时，1斤能卖四五十元。”陈冰辉说，他租下了村里的25个大棚，夏天养虫子，秋天收豆子。今年，豆虫的行情一般，但他也赚了十五六万元。

走进养豆虫的大棚，大青豆的叶子已没过腿部。虽已没有豆虫，但一个个豆荚挂在枝叶下，长势喜人。“养豆虫很辛苦，收豆虫要在晚上进行，一年只产一季豆虫，收完豆子还要把豆秆拔掉，来年重新种。”陈冰辉说，需要干的活不少，正好给村民提供了就业机会。

“这些年，村民们的赚钱思路不断拓宽，有的贫困户还通过养牛摘穷帽、奔小康。”刘湉湉说，如今，五岳沟村摘掉了贫困帽，村民过上了好日子。接下来，洛阳理工学院还会继续帮扶五岳沟村调整产业结构，引进产业项目，带动乡村振兴。（记者 何奕儒 通讯员 郭春林）