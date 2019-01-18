嵩县陆浑镇万安村：软籽石榴成为脱贫致富“金果果”

8月28日，49岁的贾万杰起得很早。他惦记着自己种的5亩软籽石榴。

8月28日，49岁的贾万杰起得很早。他惦记着自己种的5亩软籽石榴。

软籽石榴即将成熟。贾万杰顶着烈日，弯着身子在石榴树间穿梭，不断折下多余的枝叶。在阳光照耀下，垂在枝头的软籽石榴好似一个个“金果果”。

这是嵩县陆浑镇万安村的千余亩软籽石榴种植基地，位于陆浑岭上。从空中看，在连绵的山坡上栽种着成片的石榴树，犹如给山坡披上了一件宽大的绿衣裳。软籽石榴已成为万安村的金字招牌，村民几乎家家种。

“老贾，喝点水，别中暑了。”从山坡下传来万安村党支部书记董文学的声音。董文学种了50亩软籽石榴，是村里的种植大户，最近也“每天不到地里看看，晚上就睡不踏实”。

董文学顺手摘了一个大石榴递给记者，说：“瞧，我们村种石榴的时间不长，但大家种得用心，石榴长得多好！”贾万杰附和道：“多亏老董带头，我们才大胆跟着种石榴。”

2018年，万安村开始发展软籽石榴种植产业，两年多以来，种植面积从300余亩发展至千余亩，速度虽快，过程却一波三折……

万安村离陆浑水库不远，景色虽好，但村子四周沟壑纵横，庄稼不好种。“村里一直没有特色产业，村民‘望天收’。经济发展滞后，村民思想保守。”董文学说，万安村想要突破发展瓶颈，需要换一种思路，调整产业结构，因地制宜发展沟域经济，发展特色产业。

2018年，董文学带着村干部和贫困户四处考察，发现万安村适合种软籽石榴，这种石榴耐存放，销路也不错。村民们听后，纷纷表示感兴趣。这一年，村“两委”引导村民流转土地，成立软籽石榴合作社。作为陆浑镇的定点帮扶单位，嵩县人武部为合作社提供了资金帮助。“合作社可以免费为村民提供树苗、技术，还包石榴销售。”董文学说，合作社从外地引进软籽石榴树苗，作为尝试，先种了300余亩。

“石榴树第一年不挂果，村民看不到石榴，很失望。”董文学说，无论村干部如何解释，村民依然认为软籽石榴种植失败。第二年，村里通知大家承包土地种软籽石榴，无人敢报名。

村干部商量后决定，由他们带头承包土地种软籽石榴。董文学一口气承包了50亩，他光着膀子平土地、拔杂草，肚子上拉的都是口子。有了村干部做示范，村民心动了……

贾万杰家曾是村里的贫困户，媳妇去世后，他带着3个儿子生活，因为压力大，患上了抑郁症，不好找工作。他看董文学干得起劲儿，心里有了想法：“我没赚钱的途径，不如跟他一起干。”贾万杰承包了5亩地，他家是贫困户，种软籽石榴还享受公益性岗位的岗位补贴，每月能领400元。

贾万杰每天忙得团团转，皮肤晒黑了，心结却打开了，抑郁症有所好转。

“我家的石榴树今年就结果了，估计收益不会少。”看着即将成熟的软籽石榴，贾万杰笑容满面。再过一两年，他的1亩地预计能产2000公斤软籽石榴，每公斤能卖16至20元。“去年，我摘掉了‘贫困帽’，以后我还要继续靠种石榴增收致富。”

今年7月，作为万安村的定点帮扶单位，嵩县财政局支持该村整修通往软籽石榴种植基地的道路，方便村民进出。随着种植户增多，万安村掀起种软籽石榴的热潮，贾万杰的邻居家也是贫困户，看他每天忙得不亦乐乎，也主动种起软籽石榴。今年，还有外地人慕名来到万安村承包土地，发展软籽石榴种植产业……

如今，在千余亩万安村软籽石榴种植基地内，一颗颗挂在枝头的软籽石榴即将成熟，贾万杰和村民将迎来丰收年。（记者 何奕儒）