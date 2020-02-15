十一长假行走黄河 领略自然风光的壮美，追溯中华文明的源头

国庆、中秋双节将至，如果你还没想好怎么度过，不如去行走黄河！

伊洛河入黄河处 国庆、中秋双节将至，如果你还没想好怎么度过，不如去行走黄河！ 黄河是中华民族的母亲河，黄河文化是中华民族的根和魂。沿着黄河走一走，你不仅能领略自然风光的壮美，还能追溯中华文明的源头，体会历史的灿烂与厚重。 绘制雅琦 黄河那么长，该走哪一段？ 从洛阳出发，西至灵宝、潼关，东到巩义、开封，都在河洛文化圈的范围内。河洛文化诞生于以洛阳为中心的河洛地区，是黄河文化的源头和重要组成部分。今 天，在这段长数百公里的黄河中下游的沿岸，还流传着河图洛书、黄帝铸鼎、大禹治水等远古传说，分布着人类从早期活动到跨入文明门槛的大量足迹。 行走黄河，这些地方不要错过。 行走黄河路线示意图 比如，在洛阳，孟津有龙马负图寺，是纪念人文始祖伏羲的地方；新安青要山为黄帝密都，炎黄二帝的母族有蟜(jiǎo)氏就生活在孟津到新安一带的平逢山上；偃师二里头夏都遗址举世闻名，证实了“昔三代之居(君)，皆在河洛之间”。 从洛阳往西到三门峡，渑池有著名的仰韶文化遗址，灵宝有荆山黄帝铸鼎原。再从灵宝往西到潼关，南下的黄河在这里转向东流，形成陕、晋、豫三省分界。风陵渡与潼关古城隔河相望，相传黄帝的宰相风后就葬在这一带，风陵因此得名。 从洛阳往东到巩义，伊洛河在这里汇入黄河，附近有被命名为河洛古国的双槐树遗址。再从巩义往东到郑州，黄河南岸的西山遗址也称黄帝城…… 黄河是人文之河，也有美不胜收的自然风光。现在，就让我们由西往东，自潼关至开封来走一走黄河吧。

遥望风陵渡——郭襄“一见杨过误终身”的地方

潼关古城与风陵渡

潼关地处陕、晋、豫三省交界，距洛阳约250公里。几字形的黄河在这里南下遇阻，折而东流，形成一个大转弯，也是陕、晋、豫三省的天然分界。

潼关古城位于黄河南岸，自东汉以来，经过多次重修及改建。其对岸有风陵渡，金庸小说《神雕侠侣》中，郭襄“风陵渡口初相遇，一见杨过误终身”的故事，据说就发生在这个地方。

风陵渡之所以得名，是因为风后。相传风后是黄帝的宰相，曾发明指南车，帮助黄帝战胜蚩尤。他去世后葬在这里，称为风陵。后来，这里的黄河渡口就被称为风陵渡。

荆山黄帝铸鼎原，黄帝在此驭龙升天

荆山黄帝铸鼎原

《史记》中记载，黄帝曾“采首山铜，铸鼎于荆山下”，并在鼎铸成后驭龙升天。

今灵宝市西的阳平镇有荆山黄帝铸鼎原，相传为黄帝铸鼎升天的地方。山上有黄帝陵，还保存着一通唐代古碑，上刻“轩辕黄帝铸鼎原碑铭”。史书记载，黄帝“鼎成崩焉。其臣左彻取衣冠几杖而庙祀之”。该碑立于唐德宗贞元十七年(公元801年)，由虢(guó)州刺史王颜撰文，华州刺史兼御史中丞袁滋籀(zhòu)书。

铸鼎原北临黄河，周围分布着西坡、北阳平等数十处仰韶文化遗址。从这里往东可到秦函谷关，它因“关在谷中，深险如函”而得名，附近还有观景台，可欣赏黄河“九曲十八弯”的壮美风光。

三门峡大坝下的砥柱石，石上“刻”着大禹的故事

三门峡大坝与中流砥柱

三门峡大坝建成于1960年前后，是我国在黄河干流兴建的第一座大型水利枢纽工程，被誉为“万里黄河第一坝”。

三门峡的得名，相传与大禹有关。当年大禹治水来到这里，用神斧将高山劈为“人门”“神门”“鬼门”三道峡谷，以疏导黄河之水东下砥柱，流至孟津，再到伊洛河入黄河处。

今天，三门峡大坝东侧仍有砥柱石。在其下游130公里处，黄河孟津段有小浪底大坝，两座大坝共保黄河安澜。

仰韶文化博物馆，史前文明在眼前

渑池仰韶文化遗址

仰韶文化是新石器时代晚期文化，距今约5000年到7000年，因1921年首先发现于渑池县仰韶村而得名。

仰韶文化主要分布于黄河中下游地区，以彩陶为重要特征。当年为建设三门峡大坝，还在陕州古城南发掘了庙底沟遗址。这是一处仰韶文化和早期龙山文化遗址，出土了大量石器、陶器等，与黄帝时代所用器具比较一致。

现在，仰韶村的遗址旁边建有仰韶文化博物馆，可以帮助人们更好地了解史前文明。

新安青要山，黄河落日圆

青要山与黄帝密都

新安青要山为黄帝密都，最早在《山海经》中就有记载。

《山海经》相传为大禹治水时对山川地理的记载，虽涉及神话传说，却也有不少内容得到了《水经注》等的引用和印证。

何为“密都”？《说文解字》中说：“密，山如堂者。”《山海经》中称“又东十里，曰青要之山。实惟帝之密都，北望河曲”，即青要山为黄帝都城之意。

青要山“北望河曲”，在黄河南岸。今天新安县北部的始祖山(也称南石山)，就是它的一部分。

黄河新安段，苍苍流水郁郁青山

平逢山与有蟜氏

据《国语》记载：“昔少典氏娶于有蟜(jiǎo)氏，生黄帝、炎帝。”也就是说，炎黄二帝的父族是少典氏，母族是有蟜氏。

《山海经》中说，有蟜氏生活在平逢山，这里“南望伊洛，东望谷城之山”，大致就在今孟津至新安的邙山一带。

一般认为，炎帝生活的时代早于黄帝。他教人耕种，遍尝百草，称神农氏。黄帝则发明了文字和各种典章制度，是中华文明的集大成者。

龙马负图寺，纪念伏羲氏

伏羲氏与龙马负图寺

河图洛书被视为中华文明的源头，其传说与三皇五帝有关，其中一位就是人文始祖伏羲氏。

《尚书》中称，伏羲氏为天下首领时，龙马出河，他因此画八卦，谓之河图。今孟津有龙马负图寺，即为纪念伏羲氏而建，相传也为河图的发现地。

洛书的传说则出自黄河的支流洛河。今洛宁长水有《洛出书处》等古碑供人追溯文明的源头。

伊洛河入黄河，瞧瞧河水的颜色

伊洛河入黄河处

伊河与洛河在今偃师境内汇流后，继续东流至巩义，汇入黄河。

伊洛河入黄河处附近有双槐树遗址，因其为距今5300年前后的仰韶文化中晚期具有都邑性质的巨型聚落，又被命名为河洛古国。

这里地处郑州北部的西山遗址，也被视为黄帝所筑之城。一般认为，黄帝主要在黄河流域活动，其时代对应的是仰韶文化中晚期或龙山文化前期。

二里头夏都遗址博物馆，带你穿越3800年

从双槐树遗址向西数十公里到偃师，有距今3800年前后的二里头夏都遗址，二者在文化上一脉相承，都处于河洛地区的核心——洛阳盆地内。

黄河文化是中华民族的根和魂，河洛文化是黄河文化的源头和重要组成部分。沿着黄河走一走，你对它的了解会更深，情感会更厚。

蚊子“作陪”，记者在始祖山拍黄河

蚊子的盛宴

近水的地方，蚊子多。

在新安青要山一带拍黄河时，我们一直想距离更近些，到黄河边，却苦于地形不熟，总也找不到路。

李振学在黄河边指点地形

一天傍晚，正当我们要从始祖山返回时，遇到一位当地人——68岁的李振学。当时因为牙疼，他让家人买药去了，自己在路上遛弯儿。

同事停下车，向他打听怎么才能到黄河边。他热情地指点着，但山路难走，不容易说明白。同事邀请他上车一起去，他犹豫了一下，得知天黑前一定能回来，就同意了。

下了很大的坡，路上的坑越来越大，淤泥越来越深。李振学说：“就到这里吧，不能再往前走了，怕车陷进去。”

原来，他老家就在这一带，建小浪底水库时村子搬迁了。“蓄水的时候，这儿就是黄河边。”他指着脚下的位置说，“没想到现在水库正放水，水位低了好多，咱们没办法到河边了。”

能看得出，他也很久没来这里了。山边有一些破旧的窑洞，地上杂草丛生，成群的蚊子直往人脸上扑。同事停下来专注地拍摄，李振学则指着对岸讲解：“看，这儿是西沃，对面就是鹰嘴山。”

半个多小时后，天黑了，同事终于收工。他一边收拾东西一边说：“这儿的蚊子真厉害。我穿着短袖，眼看胳膊上趴着六七只蚊子，操控无人机的手也不敢动。大概这儿平时没啥人，今天蚊子把我当成大餐了！”

每个人都被蚊子叮了好多包，不过李振学还好，他暂时忘记了牙疼。

灵宝黄河观景台

追逐落日的人

为拍黄河落日，在灵宝的时候，我们去了两次黄河观景台。

观景台距秦函谷关不远，我们在途中无意间发现它时，太阳还有些高。怕错过美景，同事先去拍摄了一阵，后来意识到再晚就拍不成秦关了，只好离开。

拍完秦关，天色渐暗。同事遗憾地说：“先来拍秦关就好了，拍完这里再去观景台，拍黄河落日就会好得多。”

既然这样，那就再去一次吧！

第二次到观景台，太阳已经快落山了，余晖染红了天边，映得九曲十八弯的黄河也闪闪发亮。眼前，格桑花盛开，在微风中摇曳，孩子们笑着闹着，很多人在这里游玩拍照，直到华灯初上。

我们离开时，已是皓月当空，观景台上的人也散了。当然，明天这里依然会有很多追逐落日的人。

山路何止十八弯

渑池与新安交界，在地图上看相距不远。于是，离开仰韶文化遗址后，我们决定走省道，一来靠近黄河，可以随时拍摄；二来顺路能到新安荆紫山，如果跟上日落，还可以拍些很美的画面。

事实证明，242省道比想象中要难走得多。我们在大山中穿行，翻过一座又一座山头，开始还兴致盎然，后来就沉默起来，不知什么时候能把这几十公里山路走完。

太阳快落山了，想赶到荆紫山已不可能，连拍黄河的机会也很渺茫。人在车上被晃得头晕，终于前方出现一个村落，我去找人问路，顺便活动一下腿脚。

村民告诉我，这是渑池境内最后一个村子了，再转一个山头就能到新安。“你看，东边那座山上有玻璃栈道，那是新安县的黛眉山。”他说。

看到熟悉的黛眉奶奶庙，感觉很亲切

进入新安界，同事也来了精神，开始拍摄黄河进入新安这一段。山下有黛眉奶奶庙，是我以前来过的地方，一下子感觉很亲切。天色晚了，我们终于绕出大山，回到洛阳，真好！（记者 张广英/文 记者 曾宪平/图）

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