2019年，全市GDP突破5000亿元，GDP总量在全国地级及以上城市排名中列第45位；全市研发投入强度达到2.37%，首次超过全国平均水平……一组组数字，印证着洛阳高质量发展的铿锵足迹。

2019年，全市GDP突破5000亿元，GDP总量在全国地级及以上城市排名中列第45位；全市研发投入强度达到2.37%，首次超过全国平均水平……一组组数字，印证着洛阳高质量发展的铿锵足迹。

“十三五”期间，我市以新发展理念为引领，全面深化“9+2”工作布局，着力加快产业结构调整，实施创新驱动发展战略，不断提升对外开放水平，在推动经济高质量发展的道路上砥砺奋进，成效显著。

加快产业升级，高质量发展根基更牢固

近日，在四川省泸州市，由中信重工开诚智能公司研发生产的45台特种机器人正式交付当地消防部门。以此为标志，中信重工智能机器人已经列装全国30余个省份，成为中国先进制造业一张闪亮的名片。

研发特种消防机器人、防疫消毒机器人，进军海上风电市场领域……在转型发展的路上，中信重工不断取得新突破，成为我市着力推动产业转型，努力提高经济发展质量和效益的缩影。

产业是经济高质量发展的根基。立足优势、结合实际、瞄准高质量发展的目标，我市以推进供给侧结构性改革为主线，围绕“565”现代产业体系，着力延链、补链、强链，唱响产业转型升级的“洛阳好声音”。

传统产业正在老树发新枝，洛阳石化60万吨工业三苯项目延长产业链条，中车(洛阳)机车实现“洛阳地铁洛阳造”；新兴产业培育不断结硕果，首台“洛阳造”格力空调成功下线，银隆新能源(洛阳)产业园实现客车、专用车批量化生产。

“十三五”期间，全市产业结构实现从“二三一”到“三二一”的历史性跨越，在经济增速、增量稳中求进的同时，产业更“轻”、底色更“绿”，传统工业城市洛阳进入了由现代服务业引领发展的新时代。

突出创新驱动，高质量发展动能更强劲

拥有科幻外观，集5G技术、氢燃料电池、无人驾驶等“黑科技”于一身……今年6月，国家农机装备创新中心发布中国首台“5G+氢燃料”电动拖拉机。作为这款产品的主要研发单位，曾经诞生新中国第一台拖拉机的中国一拖，在新时代不断焕发自主创新的勃勃生机，成为“洛阳制造”向“洛阳智造”迈进的生动缩影。

推动经济高质量发展，核心在于创新。“十三五”期间，我市坚持把创新摆在发展全局的核心位置，坚持打造洛阳自创区建设“一个龙头”，强化人才“一个支撑”，抓好实施“双倍增”行动、打通“四个通道”、促进“四链融合”“三大举措”，不断激发经济高质量发展的“新”活力、“新”动能。

洛阳轴承助力“天问探火”，洛阳连接器助力“鲲龙”踏海飞翔，“洛阳创新”护航“北斗”运转……“十三五”期间，一项项“洛阳智造”“洛阳创造”接连出手，助力我国重大工程、重大项目建设，奏响“洛阳创新”最强音。

随着创新驱动发展战略的深入实施，洛阳高质量发展“新”意十足：2019年，全市技术合同成交额达48.2亿元，增速比上一年提高30%；高新技术产业增加值增速达16.5%，占规模以上工业增加值比重达44.9%。

坚持扩大开放，为高质量发展注入新活力

近日，位于老城区的洛阳凯宾耐特实业集团有限公司，首次通过洛阳本土跨境电商平台“玖运国际站”，使390件整柜钢制家具利用跨境电商“B2B”出口试点业务顺利验放通关。

开放是高质量发展的必由之路。“十三五”期间，我市牢固树立开放发展理念，积极构建现代开放体系，打造全方位、多层次、宽领域的对外开放新格局，为经济高质量发展增添更多活力。

“走出去”，发现新市场。今年上半年，我市共有811家企业与163个国家和地区发生贸易往来，出口商品414种，进口商品167种，对外贸易稳步增长，融入“一带一路”建设的政策红利正加速变为“真金白银”。

“引进来”，拓展新空间。今年上半年，全市共签约亿元以上项目190个，投资总额1433.25亿元，一批行业龙头纷纷选择来洛布局，为洛阳经济高质量发展注入强有力的新活力。（记者 戚帅华）