新安县石井镇太平庄村：家风故事多

9月27日，洛阳市新安县石井镇太平庄村热闹异常。当天上午，该村迎中秋庆国庆暨讲文明树新风表彰活动在党群服务中心广场举行，村民围桌而坐，有人正在演讲。

9月27日，洛阳市新安县石井镇太平庄村热闹异常。当天上午，该村迎中秋庆国庆暨讲文明树新风表彰活动在党群服务中心广场举行，村民围桌而坐，有人正在演讲。

“人勤穷不久，人懒富不长。这是我父亲定的家训，它就像一棵根深叶茂的大树，深深植根于我们全家人心中……”村民李占峰给大伙儿分享自己的家风故事，引得台下村民纷纷鼓掌叫好。

在太平庄村，提起李占峰一家，乡亲们直竖大拇指。

这个普通的农家走出了三个人才。李占峰的儿子被保送到海军工程大学，现在正攻读博士学位；大侄子从西北工业大学航天学院硕士毕业后，在上海卫星装备研究院工作；小侄子去年高考稳定发挥，被西安电子科技大学录取。

“孩子们成绩优异，得益于我父亲的言传身教。我的父母曾下过煤窑、烧过硫磺，拉着架子车往洛阳送过货，不管条件怎么恶劣，他们都坚信只要努力生活就会有转机；只要不懈奋斗，终有出头之日。”说到动情处，李占峰的眼圈红了。

李占峰的父亲叫李怀玉，今年74岁，是方圆几里出了名的“老干家儿”。1984年，他从石井机械厂学成后瞅准机会，借钱买了当地第一辆开往洛阳的客车。那时，山路陡峭，从石井到洛阳来回一趟得八九个小时。冬天冷，需要热车，李怀玉凌晨4点多就起了床；为了省钱，他几个馒头就能顶一天；车子出毛病了他自己修，没有千斤顶就用石头顶着……

吃苦耐劳14年，李家的客车由1辆发展到4辆；先后走出了三个人才；全家搬进了自建的大院，一家人其乐融融。2018年,李怀玉一家成了村里表彰的第一批文明家庭之一。

这些年，太平庄村大力推进家风建设，自2018年来连续三年举办讲文明树新风表彰活动，评选出98名好媳妇、好公婆。

好家风带动好乡风，村民干事创业的热情被激活。“五星级党支部”、党建小游园、343千瓦的光伏电站、木材加工厂、民宿客栈……如今，太平庄村村容村貌和村民精神面貌焕然一新，年集体收入已经达到了20多万元，成了远近有名的明星村。

今年，太平庄村的表彰会增加了重要环节——全村包饺子，宴请60岁以上的老人和文明户，一起庆祝国庆节和中秋节。

李怀玉（中）一家吃饺子(右二为李占峰）

“爸，您先吃！”热气腾腾的饺子端上来了，李家人的笑容更灿烂了……（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 郭建立 高月 文/图）