“2020中国企业500强”发布 洛阳这些企业榜上有名

今日，在郑州举办的2020中国500强企业高峰论坛正式发布“2020中国企业500强”榜单，我市两家企业入选。

今日，在郑州举办的2020中国500强企业高峰论坛正式发布“2020中国企业500强”榜单，我市两家企业入选。

其中，洛阳栾川钼业集团股份有限公司以686.77亿元营业收入排名第288位，万基控股集团有限公司以364.99亿元的营业收入名列第494位。

“2020中国企业500强”榜单由企业按照要求进行申报或采用公开数据，并经会计师事务所等单位认可，依据2019年企业营业收入排序产生，此次入围门槛为359.61亿元。

洛阳钼业今年以来坚持疫情防控和生产运营两不误，通过强创新、夯基础、抓项目、降成本，持续强化精细化管理，各业务板块生产经营实现逆市上扬。2020年上半年，该公司实现营业收入467.44亿元，同比增长368.44%；实现归属于母公司净利润10.08亿元，同比增长24.73%；经营性净现金流为42.51亿元，同比增长90.66%。

万基控股集团以高质量发展为引领，在改革创新和转型升级方面持续发力，累计投资18亿元，相继完成发电、铝业、炭素、石墨等10余个生产系统的环保提升改造。今年以来，企业各项经营指标呈现企稳回升态势，集团公司5月实现整体盈利，8月实现盈利8500万元，并且保持增盈势头，为畅通国内大循环、促进国际国内双循环贡献了“万基方案”。

同日出炉的还有“2020中国制造业企业500强”“服务业企业500强”“跨国公司100大”等榜单。

此次“制造业企业500强”榜单入围门槛为100.72亿元，其中洛阳钼业、万基控股同样入围此榜单，其位次分别是129和236。

“服务业企业500强”榜单入围门槛为54.81亿元，洛阳银行股份有限公司、洛阳国宏投资集团有限公司入围此榜单，其位次分别是309和313。

“跨国公司100大”榜单以三个“500强”榜单为基础，由拥有海外资产、海外营业收入、海外员工的非金融企业，依据企业海外资产总额排序产生。洛阳钼业以961.39亿元的海外资产上榜，排在榜单第24位。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 孟振强 拓如印）