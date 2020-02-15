洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“2020中国企业500强”发布 洛阳这些企业榜上有名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-28 18:43

　　今日，在郑州举办的2020中国500强企业高峰论坛正式发布“2020中国企业500强”榜单，我市两家企业入选。

　　其中，洛阳栾川钼业集团股份有限公司以686.77亿元营业收入排名第288位，万基控股集团有限公司以364.99亿元的营业收入名列第494位。

　　“2020中国企业500强”榜单由企业按照要求进行申报或采用公开数据，并经会计师事务所等单位认可，依据2019年企业营业收入排序产生，此次入围门槛为359.61亿元。

　　洛阳钼业今年以来坚持疫情防控和生产运营两不误，通过强创新、夯基础、抓项目、降成本，持续强化精细化管理，各业务板块生产经营实现逆市上扬。2020年上半年，该公司实现营业收入467.44亿元，同比增长368.44%；实现归属于母公司净利润10.08亿元，同比增长24.73%；经营性净现金流为42.51亿元，同比增长90.66%。

　　万基控股集团以高质量发展为引领，在改革创新和转型升级方面持续发力，累计投资18亿元，相继完成发电、铝业、炭素、石墨等10余个生产系统的环保提升改造。今年以来，企业各项经营指标呈现企稳回升态势，集团公司5月实现整体盈利，8月实现盈利8500万元，并且保持增盈势头，为畅通国内大循环、促进国际国内双循环贡献了“万基方案”。

　　同日出炉的还有“2020中国制造业企业500强”“服务业企业500强”“跨国公司100大”等榜单。

　　此次“制造业企业500强”榜单入围门槛为100.72亿元，其中洛阳钼业、万基控股同样入围此榜单，其位次分别是129和236。

　　“服务业企业500强”榜单入围门槛为54.81亿元，洛阳银行股份有限公司、洛阳国宏投资集团有限公司入围此榜单，其位次分别是309和313。

　　“跨国公司100大”榜单以三个“500强”榜单为基础，由拥有海外资产、海外营业收入、海外员工的非金融企业，依据企业海外资产总额排序产生。洛阳钼业以961.39亿元的海外资产上榜，排在榜单第24位。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 孟振强 拓如印）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·长达20年！饭后2小时就吐，她到底怎么了
  • ·心血管喜欢规律运动，害怕久坐不动
  • ·打算启动甩肉计划？健康科学的方式来啦
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 马世贤烈士89岁同村战友含泪讲述烈士往事
  • 洛阳籍著名演员、中国国家话剧院一级...
  • 存在火灾隐患！洛阳17家宾馆酒店被曝光
  • 央视《直播黄河》关注洛阳生态保护和...
  • 我市持续推进养老服务体系建设工作 养...
  • 洛阳召开经济运行分析会 听取今年前三...
  • 小伙儿返乡养虫子 行情不好也赚了十几...
  • 好消息！洛宁、新安、宜阳入围首批省...
  • 紧急寻人！小鲍同学，快和家人联系吧
  • 洛阳市劳模(工匠)培训基地揭牌成立
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月27日
  • · 古城快速路机动车超高速行驶，建议装测速
    • 精彩图片
    “双节”临近 古都洛阳...
    洛阳涧河综合治理示范...
    孟津县小浪底镇：果园...
    特种锂电池 出口订单多
    精彩热帖

    王城公园菊展随拍

    龙游民居苑

    又到海南 文昌海边随拍

    渔鸥
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605