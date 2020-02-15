紧急寻人！小鲍同学，快和家人联系吧

今日一早，市民鲍先生求助洛报融媒，他的15岁儿子鲍其原，于27日夜间从洛阳市第二外国语学校离校出走，至今未归，希望市民帮忙留意，如有发现请第一时间联系媒体或报警。
今日一早，市民鲍先生求助洛报融媒，他的15岁儿子鲍其原，于27日夜间从洛阳市第二外国语学校离校出走，至今未归，希望市民帮忙留意，如有发现请第一时间联系媒体或报警。
鲍先生说，儿子是初三学生。事发当晚他和校方紧急报警，从学校周边监控视频发现，鲍其原在龙和西街出现后，行至关林路学府街口，而后监控未再拍到。截至今日11时30分，家人尚未找到鲍其原。
鲍先生说，鲍其原身高175cm，体重约65kg。离校时戴眼镜，身着黑色上衣，胸前印花为4色帽子。
记者从古城路派出所得知，目前，警方已介入寻人。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 郭宇鹏)
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