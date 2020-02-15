王建军率调研组来洛 调研老年健康服务、医养结合工作

26日，国家卫生健康委员会党组成员、全国老龄办常务副主任、中国老龄协会会长王建军率调研组来洛，调研老年健康服务、医养结合工作。 26日，国家卫生健康委员会党组成员、全国老龄办常务副主任、中国老龄协会会长王建军率调研组来洛，调研老年健康服务、医养结合工作。 王建军一行先来到市中心医院，实地查看了老年医学科、市安宁疗护中心建设情况，听取了老年医疗健康、安宁疗护服务介绍。随后，王建军一行来到洛阳东方医院老年照护中心、洛龙区和光园社区卫生服务中心，详细了解老年医疗护理、居家社区老年健康服务开展情况。 近年，我市持续加快推进医养结合工作，形成了相互衔接、互为支撑的老龄服务政策体系，开展“互联网+老年健康”服务，有力推动了老龄健康工作开展，先后被国家确定为医养结合试点、安宁疗护试点、养老服务业综合改革试点、居家和社区养老服务改革试点城市。 王建军对我市的老龄健康工作给予充分肯定。王建军指出，要倡导积极的老龄观，依托基层医疗卫生服务体系，加强健康指导、疾病筛查，强化老年人健康管理，推动老龄健康工作又好又快发展；要加快完善老年健康服务体系，深入推进医养结合，同时还应发挥老年人自身的积极作用，鼓励其自强自立，并注重开展关爱老年人心理和精神层面的相关工作，努力实现积极老龄观、健康老龄化、幸福老年人的目标。 国家卫健委老龄健康司司长王海东，省卫健委副主任王成增，市委常委、市政府党组成员魏建平参加相关活动。(记者 智慧)