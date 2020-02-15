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央视关注！龙门石窟一佛首实现“数字回归”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-27 14:05

　　24日，本网站独家报道龙门石窟流散石质造像文物实现“数字回归”一事后，引发中央广播电视总台CCTV4(中文国际频道)、中央广播电视总台中国之声(24小时新闻广播频道)，央广网，河南日报，河南商报，澎湃新闻等众多媒体的报道。截至昨日，本报拍摄的相关视频在抖音平台的播放量达到525万次，有大量网友留言评论。

　　23日上午，在位于洛阳龙门西山的奉先寺北壁，一件一比一3D打印的佛首被龙门石窟研究院工作人员安放在一尊等身立佛的残像上，佛首和残像断面完全吻合，实现精准复位。这件3D打印佛首的复位，不仅让龙门石窟的一座残像恢复原貌，也开启了龙门石窟流散文物“数字回归”之路，同时代表着国内流散石质造像文物首次实现“数字回归”。

　　从事流散文物复位研究的龙门石窟研究院副研究员焦建辉告诉记者，此次“数字回归”的佛首也让一段历史故事变得更加完整——唐开元时期，以高力士、杨思勖为首的一百零六名内侍省宦官为给唐玄宗祈福祝寿，在龙门石窟奉先寺的大型佛像周围“见缝插针”地造了一批等身大小的无量寿佛，此次“数字回归”的佛首就来自其中一尊佛像。

　　除了这件“数字回归”的唐代佛首，还有3件石质造像也在“数字回归”的路上。接下来，记者将持续跟进，为您带来更加详细的报道。(洛报融媒记者 刘嘉仪)
[ 责任编辑：崔利利]
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