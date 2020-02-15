洛阳知名词作家柳江虹发出邀请：中秋来洛阳 同叙家国情

“今年央视中秋晚会在洛阳举办，是我们城市魅力的集中体现。”近日，在市文化馆，我市知名词作家柳江虹言语中透出自豪，“洛阳既有深厚的历史文化，又有充满活力、时尚的城市风貌，期待更多人借助晚会了解洛阳、来到洛阳。”

“今年央视中秋晚会在洛阳举办，是我们城市魅力的集中体现。”近日，在市文化馆，我市知名词作家柳江虹言语中透出自豪，“洛阳既有深厚的历史文化，又有充满活力、时尚的城市风貌，期待更多人借助晚会了解洛阳、来到洛阳。”

“央视中秋晚会总撰稿杨启舫曾担任2005洛阳河洛文化旅游节暨《洛神赋图》邮票首发仪式大型文艺晚会撰稿，还写过朗诵诗《根在洛阳》，对洛阳不仅了解而且很有感情。”柳江虹说，有如此优秀又了解洛阳的节目组，让他对这台中秋晚会充满了期待。

“唐诗中的洛阳，是一个醒目的诗眼。就像天津晓月，挂在天上，一敲隋唐城的大门，它就跳在了眼前……”这是柳江虹创作的朗诵诗《唐诗中的洛阳》开篇。“央视中秋晚会仿佛让诗中的场景变成了现实。”柳江虹说，节目录制期间，他对与之有关的新闻颇为关注，在他看来，晚会的舞台设计、内容设置为展示洛阳历史文化和新时代精神风貌提供了非常好的平台。

作为我市知名词作家，柳江虹曾创作多首与中秋有关的歌曲。其中，被广为传唱的《明月清风的思念》，从消防员妻子思念的角度，歌颂了参加抢险救灾的奉献者们，体现了浓浓的家国情怀。他说：“今年中秋和国庆双节相遇，中秋晚会又在中华文明的重要发源地洛阳举办，必将激发海内外华人的家国情怀。”采访结束，柳江虹通过本报发出邀请：“欢迎大家中秋来洛阳，咱们同叙家国情！”（记者 智慧 通讯员 李杨）