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著名作家马伯庸来洛 畅谈洛阳历史文化及城市印象
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-24 08:20

　　昨日下午，洛阳青年作家创作座谈会在洛阳钼都利豪酒店举行。著名青年作家马伯庸出席了此次座谈会，与洛阳青年作家畅谈洛阳历史文化、城市印象及创作心得。我市十余名青年作家代表出席会议。

　　马伯庸，著名作家，中国作家协会会员。代表作有长篇小说《两京十五日》《长安十二时辰》《风起陇西》《三国机密》及《古董局中局》系列，短篇集《三国配角演义》《我读书少，你可别骗我》等。作品《风雨〈洛神赋〉》获2010年人民文学奖散文奖，《破案：孔雀东南飞》等获2012年朱自清散文奖，《古董局中局》入选第四届中国图书势力榜文学类年度十大好书，《长安十二时辰》获2020年度春风悦读盛典“最佳IP奖”。

　　马伯庸的作品涵盖历史、玄幻、推理等多个方面，去年大火的连续剧《长安十二时辰》便改编自其同名小说，其对历史题材的驾驭、城市风物的描写、典型人物的塑造等给人留下深刻印象。近日，改编自马伯庸作品的影视剧《风起洛阳》制作团队到访洛阳，马伯庸亦受邀来洛。在洛阳市文学艺术界联合会、洛阳市文化广电和旅游局的邀请下，马伯庸出席此次座谈会，并与“会说话的肘子”、忻尚龙、余子愚、王麦顶、马勇等部分洛阳新生代作家分享了创作经验。

　　马伯庸说，自己多次来过洛阳，曾到龙门石窟、关林、洛阳古墓博物馆等地采风。洛阳就像一本厚重精彩、无法读完的书，涵盖的历史事件、典故过于丰富，常常让自己在下笔时无从选起。他对洛阳青年作家以文学历史作品宣传洛阳的方式表示肯定，并鼓励作家多考察史据，从城市的细微之处、历史人物的动情点和小人物的个性塑造上，打动读者和观众。（记者 宋扬）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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