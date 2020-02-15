洛阳已建成开放博物馆85座 年底前全市博物馆将达100座

央视秋晚在洛录制期间，舞台所在地隋唐洛阳城应天门成为“流量担当”，引发网友普遍关注。其实，除了备受瞩目的“颜值”，这里还是一座颇具内涵的博物馆，在其内部，1000多年前的城门墩台、门道清晰可辨，为中外游客架起探索中华文明传承的桥梁。

应天门遗址博物馆

央视秋晚在洛录制期间，舞台所在地隋唐洛阳城应天门成为“流量担当”，引发网友普遍关注。其实，除了备受瞩目的“颜值”，这里还是一座颇具内涵的博物馆，在其内部，1000多年前的城门墩台、门道清晰可辨，为中外游客架起探索中华文明传承的桥梁。

近年，我市立足厚重的历史文化资源优势，坚持保护固态、传承活态、发展业态，加快构建文化传承创新体系，着力建设“东方博物馆之都”，把散落在河洛大地上的博物馆连成展示黄河文化、河洛文化的精美“项链”，打造文旅发展新引擎。

洛阳博物馆

擦亮品牌，让人们为一座博物馆来到这座城

“久闻洛阳博物馆大名，今日一见，相见恨晚！”正值河洛文化旅游节，山东游客马先生带着老伴儿来洛阳游玩。23日驾车抵达后，他们把第一站选在了洛阳博物馆，俩人笑称：“我们是它素未谋面的‘铁粉’。”

作为我市的文化地标，洛阳博物馆立足丰厚的历史文化积淀，连续多年参观量保持在百万以上的高位，吸引了许多像马先生这样的“铁粉”来到洛阳。

石刻馆、汉唐陶俑馆、珍宝馆、唐三彩馆……马先生和老伴儿在各个展馆内细细欣赏，不时发出赞叹和感慨。“真是不虚此行，我们第二站打算去二里头夏都遗址博物馆。”马先生说，洛阳城市主干道上“东方博物馆之都”的标识引人注目，来之前他们特意查了资料，这趟旅行就以参观博物馆为主。

在洛阳，“东方博物馆之都”已成为颇具影响力的“文化IP”之一。从夏商文明到隋唐风骨，从丝绸之路到万里茶道，在洛阳大大小小的博物馆中，有深居千年的巅峰工艺、华彩卓著的文化遗产，也有流传百世的动人传说、文化交融的历史见证。

漫步洛阳的大街小巷，一抬头，或许就会和一座博物馆不期而遇。“我们正以高质量建设‘东方博物馆之都’为突破口，创新体制机制，紧抓文博行业发展机遇，把博物馆优势提升为城市发展优势。”市文物局负责人表示，“东方博物馆之都”这一城市品牌必将越擦越亮，吸引更多的人为一座博物馆来到这座城。

定鼎门遗址博物馆

彰显特色，博物馆种类日益丰富

在位于洛阳南山公园的洛阳牡丹博物馆项目工地上，一栋高69米的塔式建筑巍峨矗立。这是洛阳牡丹博物馆的主体建筑，目前已顺利封顶并开始配套设施的施工作业。

“按照计划，洛阳牡丹博物馆将于今年年底竣工，明年牡丹文化节前对外开放。”该项目现场负责人介绍，洛阳牡丹博物馆是我市现代轴线上的文化地标，将运用高科技手段，以文献资料、历史文物、视频图片等为载体，全方位展示牡丹栽培历史、品种演变、文化文物、产品产业等内容，集文化旅游、展示展览等功能于一体，建成后将成为国内目前唯一的专业牡丹博物馆。

在距离洛阳牡丹博物馆不远处的万安山脚下，客家之源纪念馆也已封顶。按照施工计划，该纪念馆今年年底将基本完工，将被打造为全世界客家人的精神家园，成为黄河文化的根亲地标，叫响“洛阳客家祖源地”品牌。

随着“东方博物馆之都”建设加快推进，我市博物馆的种类日益丰富。目前，全市已建成开放博物馆85座，形成了主体多元、特色鲜明、富有活力的博物馆体系，“东方博物馆之都”初具规模。

依托独特的历史文化优势，一座座博物馆如同一个个“文化宝库”，吸引着来自海内外的游客。“走进博物馆，就爱上了这座城。”文博爱好者李超多次从郑州专程来洛阳逛博物馆，他说，“洛阳就像一座没有围墙的大型博物馆，处处都能寻得惊喜。”

今年年底前，我市将实现九县(市)博物馆全覆盖，全市博物馆将达到100座。

二里头夏都遗址博物馆

活化利用，让人们把博物馆里的文化带回家

“这套‘绿松石’首饰真漂亮！”23日，在二里头夏都遗址博物馆的文创区里，游客童萌精心挑选了两套以二里头出土文物为原型的饰品，打算带回家送亲友。

在加快建设“东方博物馆之都”的同时，我市积极挖掘历史文化所蕴含的时代价值，充分发挥文物的公共文化服务和社会教育功能。“博物馆是最大的社会教育场所，展览、文创等都是教育活动的一部分，是传承文化、反哺社会的重要渠道。”二里头夏都遗址博物馆相关负责人说，对游客而言，博物馆更是一种文化符号，而文创产品通过对历史文化资源的活化利用，让人们得以把这些文化带回家。

“东方博物馆之都”研学营地

在前不久举办的第三届中原国际文化旅游产业博览会上，“洛阳礼物”东方博物馆之都系列的产品惊艳亮相，青春时尚与古老的历史文化在这里交织碰撞，洛阳官方伴手礼品牌现场“吸粉”。

除了别出心裁的文创产品，我市还推出了“东方博物馆之都”研学营地，形成“15分钟研学步行圈”，着力打造具有洛阳特色的“文化+旅游+教育”的全新研学模式，让“用旅游的方式传播河洛文化”成为可能，叫响“研学洛阳，读懂中国”品牌。

“厚重的历史文化，是我市最有价值、最具核心竞争力的优势资源。”市文物局负责人说，随着“东方博物馆之都”高质量建设步伐不断加快、文旅融合持续深入，洛阳将充分释放历史文化红利，让人民群众充分享受文化遗产保护成果。（记者 智慧） (本文图片均为资料图片)