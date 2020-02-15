汝阳县十八盘乡马寺村实行积分管理推进各项工作

最近，在汝阳县十八盘乡马寺村当了20多年村党支部书记的王一中心情舒畅，困扰他许久的问题有了很大改观。

最近，在汝阳县十八盘乡马寺村当了20多年村党支部书记的王一中心情舒畅，困扰他许久的问题有了很大改观。

环境整治是村里的日常工作，每月要例行检查两次，不过此前开展得并不顺利。现在，村民老早就在家里等着，有些人临时不在家，还主动把钥匙交给邻居，方便村干部检查卫生。

从抵触到支持，村民的思想转变了，村里的环境卫生自然也好多了。“多亏了小积分，解决了大问题。”王一中笑着说。

“小积分”说的是马寺村自去年10月开始实行的积分管理办法。去年，王一中到南阳等地考察后，发现当地将村民积分与“爱心超市”结合起来，效果良好。

考察回来后，王一中立即着手制定马寺村积分管理办法。积分管理，核心是公开、透明，每一条内容都要经得起推敲。村里用“四议两公开”工作法，对积分管理办法广泛征求意见，最终确定《马寺村积分管理办法》。

讲起《马寺村积分管理办法》，王一中如数家珍。《马寺村积分管理办法》包括五个部分，分别是党员积分管理办法、村规民约、“十星级文明户”积分管理细则、红白理事会管理办法、村级“爱心超市”积分标准。

举例来说，党员联系的农户被评为“十星级文明户”的，每户给党员记5分；外出党员捐款(物)一次记5分；对“五星党员”和“十星级文明户”的家庭挂牌表彰，并奖励“爱心超市”物品……

无论大事小事，都能通过积分的增减进行相应的奖惩。每季度结束，村里会根据积分高低评选出“五星党员”“十星级文明户”等，村民还可凭积分到村里的“爱心超市”领取相应的奖品。

“以前是人管人，现在是制度管人，一是一、二是二，公开又透明，没人再有意见。”王一中说，积分管理办法实施后，村里工作有了具体抓手，村干部干事创业热情更高涨，无职党员先锋模范作用发挥更加充分，群众也得到了实惠，村里各项工作推进得更加顺利。“我这个老支书啊，有了新‘法宝’！”

如今，马寺村的“积分管理+乡村治理”模式已在汝阳全面推广，“比贡献、挣积分”成为广大党员群众的共识，带动农村面貌悄然改变，基层治理成效逐步显现。（记者 孙小蕊 通讯员 孔祥聪）