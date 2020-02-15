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连续3天！买完蔬菜、水果等农产品 到这些地方免费检测吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-21 18:59

　　食安洛阳，共建共享。明天起连续3天，您在超市、农贸市场购买蔬菜、水果等食用农产品之后，可以就近拿到市场监管部门设立的快检服务点进行免费专业检测，让您吃得更放心。

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，为充分发挥公众在食品安全监管中的参与和监督作用，9月22日至9月24日，该局在全市范围内组织开展的“你点(送)我检”活动正式启动。各县(市)区市场监管局将出动食品快检车或快检箱，在各辖区繁华位置设立食品安全宣传咨询和“你点(送)我检”快检服务点，为市民提供食品安全咨询和快检服务，快检类别以常见食用农产品为主。

　　市民将需要检测的食用农产品送至快检服务点之后，稍候片刻就能知道检测结果。建议您最好携带新鲜食材进行检测，如果食材已经在冰箱里放了好几天，可能影响检测效果。届时，市场监管系统的工作人员还将在现场向市民解答关于食品安全方面的问题。

　　需要提醒的是，此次“你点(送)我检”活动将在3天时间内，在全市范围分时间、分区域设置17个快检服务点，请您看清具体的时间和地点，按时前往即可。

(洛报融媒记者 李岚 通讯员 郭一璠)
[ 责任编辑：崔利利]
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