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洛阳姑娘鲍珊菊：一天两破全国纪录 勇夺两项冠军
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-21 16:16
鲍珊菊（左侧戴红头盔）在比赛中

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，在山西太原举行的2020年中国场地自行车联赛暨2020年全国场地自行车锦标赛上，代表河南队参赛的洛阳姑娘鲍珊菊发挥出色，一天之内两破全国纪录，夺得两项全国冠军。

　　一天两破纪录 夺两项冠军

　　当天共进行男子、女子250米计时赛，男子、女子团体追逐赛，男子、女子团体竞速赛的比赛，比赛进行得颇为激烈。

　　在上午进行的成年女子250米个人计时赛资格赛中，代表河南队出场的洛阳选手鲍珊菊以18.659秒的成绩打破了江苏队运动员沈燕2019年创造的全国纪录。下午的决赛中，鲍珊菊延续火热状态，以18.477秒的优异成绩刷新了当天上午自己创造的全国纪录。此外，在成年女子团体竞速赛决赛中，宋超睿、鲍珊菊领衔的河南队以32.923秒获得冠军。

鲍珊菊在比赛中

　　20日晚举行的颁奖仪式上，中国场地自行车联赛组委会副主任郝强、河南省自行车现代五项运动管理中心主任陈皓分别为男子250米个人计时赛、女子250米个人计时赛获奖运动员颁奖。

　　21日上午，鲍珊菊的启蒙恩师、洛阳市体育运动学校自行车高级教练王彦文在接受采访时介绍说，1997年出生的鲍珊菊是洛阳市汝阳县人，经过洛阳市体育运动学校发掘培养，被选拔输送至河南省代表队，代表河南队和国家队参加全国和国际级赛事，取得了骄人的成绩。在2015年第一届全国青年运动会上，洛阳运动员宋超睿、鲍珊菊以33.856秒的成绩，打破了女子团体竞速赛全国青年纪录，勇夺冠军。在2017年场地自行车亚洲杯曼谷站的比赛中，代表中国出战的鲍珊菊表现抢眼，分别摘得女子500米个人计时赛金牌和女子凯林赛的银牌，另外她还与队友郭裕芳一同获得女子团体竞速赛的冠军。在2017年场地自行车亚洲杯印度站比赛中，她还和队友联手夺得女子团体竞速赛冠军。2019年，她和队友获得场地自行车世界杯新西兰站女子团体竞速赛冠军。

郭裕芳（左一）和鲍珊菊（左三）两名洛阳女选手登上颁奖台

　　王彦文表示，作为洛阳近年涌现出的优秀自行车选手，鲍珊菊和郭裕芳近期成绩比较稳定，目前她们正积极开展系统性训练，保持良好竞技状态，向2021年东京奥运会发起冲击。

　　洛阳选手乔玉磊助河南队打破全国纪录

　　鲍珊菊在女子项目上大放异彩，洛阳选手在男子项目上也表现不俗。在20日进行的成年男子团体追逐赛资格赛中，由洛阳选手乔玉磊和其他三名队友组成的河南队以3分57秒605的成绩，打破了十三届全运会上创造的3分59秒764的全国纪录。

　　据赛事组委会介绍，2020年中国场地自行车联赛暨2020年全国场地自行车锦标赛本次比赛是今年国内举办的第一场自行车项目全国比赛。举办本次比赛旨在全面落实疫情防控常态化工作的同时强化体能训练，为国家队及省、市专业队提供参赛机会，以赛促练，全面检验训练备战成果，为东京奥运会选拔优秀人才。共有来自全国22支专业代表队的326名运动员参加本次比赛。（洛报融媒记者 孟山）(受访者供图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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