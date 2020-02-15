洛阳这些科普“大餐”等你打卡，快来看有哪些！

今日上午，2020年洛阳市全国科普日活动启动仪式暨主场活动在孟津县朝阳镇卫坡村举行，拉开了我市今年全国科普日活动帷幕。

今日上午，2020年洛阳市全国科普日活动启动仪式暨主场活动在孟津县朝阳镇卫坡村举行，拉开了我市今年全国科普日活动帷幕。 今日上午，2020年洛阳市全国科普日活动启动仪式暨主场活动在孟津县朝阳镇卫坡村举行，拉开了我市今年全国科普日活动帷幕。 主场活动现场主要包括青少年科技嘉年华展、乡村振兴科普大讲堂、乡村振兴农业项目专题展、新冠肺炎防护知识科普宣传、水生态保护及黄河湿地保护科普知识宣传等活动，以科普展览、互动体验、科学实验等多形式，多方面展示科技的魅力。 今年我市全国科普日活动将于9月19日至25日集中开展，主题是“决胜全面小康，践行科技为民”，其间全市各县(市)区将同步举行“多阵地、多战线、广覆盖、齐参与”的系列科普活动。此外，全市各科普教育基地也将开展一系列丰富多彩的科普活动，着力展示我市创新驱动发展成就，普及身边的科学知识，让科学走近公众，让科普惠及百姓。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 刘建齐)