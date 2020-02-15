洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳这些科普“大餐”等你打卡，快来看有哪些！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-19 16:12

　　今日上午，2020年洛阳市全国科普日活动启动仪式暨主场活动在孟津县朝阳镇卫坡村举行，拉开了我市今年全国科普日活动帷幕。

　　主场活动现场主要包括青少年科技嘉年华展、乡村振兴科普大讲堂、乡村振兴农业项目专题展、新冠肺炎防护知识科普宣传、水生态保护及黄河湿地保护科普知识宣传等活动，以科普展览、互动体验、科学实验等多形式，多方面展示科技的魅力。

　　今年我市全国科普日活动将于9月19日至25日集中开展，主题是“决胜全面小康，践行科技为民”，其间全市各县(市)区将同步举行“多阵地、多战线、广覆盖、齐参与”的系列科普活动。此外，全市各科普教育基地也将开展一系列丰富多彩的科普活动，着力展示我市创新驱动发展成就，普及身边的科学知识，让科学走近公众，让科普惠及百姓。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 刘建齐)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·她咳嗽近一年，竟是把瓜子皮吃进了气管
  • ·他因消化不良就医，谁知竟患心绞痛
  • ·把肝脏“养胖”，容易增加患肝癌风险
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 一周内第三座！洛阳瀛洲路与南山大道...
  • 注意！今晚洛阳开元湖周边进行车辆人...
  • 央视秋晚舞美总监许林江：中秋国庆喜...
  • 全国首期！近160名教师来洛阳参与这项...
  • 三门峡市党政考察团来洛
  • 周末去哪儿逛？来洛邑古城逛“老字号...
  • 厉害！一款“洛阳制造” 两项“世界首...
  • 李亚主持召开市委全面深化改革委员会...
  • 武警洛阳支队某部举行军营开放活动 学...
  • 您的感觉没有错！洛阳今年的三伏天确...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月17日
  • · 洛阳旅游年票今年十一假期期间能否使用？
    • 精彩图片
    洛阳王城公园举办第十...
    洛北板块又有一座大型...
    小游园里大民生 洛阳已...
    国内拳击高手将亮相洛...
    精彩热帖

    车展车模

    行乐道 观夜色

    虫儿的杰作

    蓝天白云
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605