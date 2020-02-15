洛阳市启动2020年河南省社科普及周活动

昨日上午，2020年河南省社会科学普及周洛阳活动在市少儿图书馆拉开帷幕，从即日起至本月底，我市将推出一系列特色科普活动。 昨日上午，2020年河南省社会科学普及周洛阳活动在市少儿图书馆拉开帷幕，从即日起至本月底，我市将推出一系列特色科普活动。 今年是我省连续第四年举办社科普及周活动，活动以“助力决战脱贫攻坚，全面建成小康社会，谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章”为主题。洛阳活动由市委宣传部、市社科联主办。 市社科联相关负责人介绍，普及周期间，我市将开展读书主题分享会、“扶贫扶志”系列宣讲、健康素养知识讲座、在洛省级社会科学普及示范基地“河洛文化一日游”、社科专家县(市)区行等活动，积极宣传阐释党的创新理论，弘扬优秀传统文化。 启动仪式现场，还公布了我市入选2020年度河南省社科普及优秀活动项目、第七批河南省社科普及基地、2019年度河南省优秀社科普及指导员和2019年度河南省优秀社科普及志愿服务团队的机构、团体、个人。 获得各项荣誉名单 ●2020年度河南省社科普及优秀活动项目 时光隧道穿越百年——庆祝建党100周年展出 “席殊书屋·阅读的力量”读书分享会 ●第七批河南省社科普及基地 洛阳市少年儿童图书馆 二里头夏都遗址博物馆 ●2019年度河南省优秀社科普及指导员 王仲皓 洛阳市图书馆 陈智宇 洛阳市司法局 丁燕秋 洛阳市司法局 武婷婷 中共洛阳市委党校 葛珊 洛阳民俗博物馆 孙颂 洛阳市统计局 王丹 八路军驻洛办事处纪念馆 陈凯 洛阳席殊书屋 潘文武 洛阳广播电视大学 ●2019年度河南省优秀社科普及志愿服务团队 中共偃师市委党校党的创新理论宣讲团队 洛阳广播电视台《解码洛阳》栏目组 中共洛阳市委直属机关工委文史讲解党员志愿服务队 (记者 智慧 通讯员 宋红伟)