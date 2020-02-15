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宁洛高速洛阳西南绕城段高新区站开放 10个车道+ETC
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-15 12:32

　　15日上午，宁洛高速洛阳西南绕城段高新区站开放。

　　该站位于宁洛高速与河洛路交会处，原有2进4出6个收费车道，2005年10月建成通车，去年进行提升改造，随之封闭。

　　经过改造提升，该站现拥有4进6出10个收费车道，增设ETC车道；出站口设临时停车区。

　　同时，该站周边景观一并改造提升：收费站棚拆除重建；增加管理用房约3900平方米。

　　该站是洛阳市城市立体交通系统的重要组成部分，能有效提升车辆上下宁洛高速的通行能力、改善出行环境，成为高铁枢纽、旅游景区对外联系的出口通道，能有效发挥高速公路对洛阳发展的带动作用。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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