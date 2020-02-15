第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节昨日开幕

昨日，第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节在洛阳会展中心隆重开幕。

昨日，第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节在洛阳会展中心隆重开幕。

省人大常委会副主任、省总工会主席王保存，省政协副主席周春艳，文化和旅游部产业发展司副司长耿军，尼泊尔驻华大使马亨德拉·巴哈杜尔·潘迪等外国驻华使节，省文旅厅、省商务厅、沿黄省(区)文旅部门相关负责同志，文旅界专家学者代表等出席开幕式。市领导刘宛康、赵会生、吴中阳、杨炳旭、王飞、魏险峰等参加开幕式。

第三届中原国际文化旅游产业博览会以“文旅中原融通世界”为主题，设置了大河文明展区、国际文旅展区、沿黄河城市文旅展区、出彩中原展区等，还吸引了30个国家和地区的国际参展商参展。今年河洛文化旅游节突出“中华源、黄河魂”主题，策划推出世界古都论坛、客家文化论坛、黄河非物质文化遗产大展等44项活动，让海内外游客和广大市民畅享文旅盛宴。

市长刘宛康在致辞时表示，“十三五”期间，洛阳加快构建文化传承创新体系，推动文化旅游实现“三个转变”，着力打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城，“古今辉映、诗和远方”的城市名片更加多彩亮丽。中原国际文化旅游产业博览会与河洛文化旅游节联袂举办，已成为传承展示中原文化、推动中原文旅产品走向世界的重要平台。热情好客的洛阳人民诚邀海内外宾朋走进洛阳、了解河南，品读厚重文化，领略古都新貌，感受中原大地蓬勃发展的强劲脉动。(记者 白云飞 李冰)