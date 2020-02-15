盛会启幕！第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节开幕

刚刚，在洛阳会展中心南广场，第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节开幕！

刚刚，在洛阳会展中心南广场，第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2020洛阳河洛文化旅游节开幕！

本届河洛文化旅游节由河南省文化和旅游厅、洛阳市政府主办，洛阳市节会服务中心、洛阳市文化广电和旅游局承办。本届河洛文化旅游节以“中华源黄河魂”为主题，将重点围绕“大力弘扬黄河文化，深度推进文旅融合，全力促进消费提力，全面展示河洛新貌”等内容，策划了开幕日系列活动、文化交流系列活动、古都夜八点·促消费系列活动、古都新生活·新品质系列活动等4大板块21项主体活动。作为今年河洛文化旅游节的“重头戏”之一，第三届中原国际文化旅游产业博览会今天揭开面纱。

第三届中原国际文化旅游产业博览会更加突出国际元素，旨在强化洛阳历史文化的现代表达和河洛文化的国际表达。博览会将在洛阳会展中心一楼、五楼及户外设置A、B展馆和室外展区，共有来自德国、法国、泰国等30多个国家和地区的约150家文化旅游企业参展。德国、泰国作为双主宾国坐镇，将展示传统和新工艺美术、创意设计、文化旅游特色等30余类2000余种商品。

本届博览会推出洛阳文旅消费惠民代金券活动，即日起至9月14日，通过“中原国际文化旅游产业博览会”微信公众号，即可免费领取满100元减5元的文旅消费惠民代金券。

博览会期间，微信用户可在“中原国际文化旅游产业博览会”公众号推文、菜单栏领取代金券电子券，在洛阳会展中心南6门服务台出示二维码给工作人员核销，换取代金券纸质券，凭代金券纸质券在博览会会场指定商户内消费可享受满100元抵扣5元优惠。

本届博览会相关工作人员提醒，为配合好博览会的安保及防疫工作，观展须戴口罩、刷本人身份证并出示洛康码。

12日至14日，快来洛阳会展中心，体验“不出洛阳海淘世界”的乐趣吧！(洛报融媒记者 李冰 白云飞 文/图)