吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议

昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

会议传达学习了习近平总书记考察安徽重要讲话精神、在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神、在经济社会领域专家座谈会上的重要讲话精神、在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会上的重要讲话精神；学习了中央政治局会议、中央第七次西藏工作座谈会、中央全面深化改革委员会第十五次会议、中央财经委员会第八次会议、全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会精神及《求是》杂志发表的习近平总书记重要文章；传达学习了市委人大工作会议、近期市委常委会会议、全市大力发展沟域经济推进农业高质量发展观摩推进会和洛阳市副中心城市建设工作领导小组会议主要精神，并听取了庆祝市人大设立常委会四十周年相关工作情况汇报。

会议强调，要深入学习习近平总书记重要讲话精神，深入领会精髓实质，坚决落实关于做实做强做优实体经济、加强民生保障和社会建设等指示要求，增强落实力执行力穿透力，为加快洛阳副中心城市建设作出更大贡献。要落实好市委人大工作会议精神，提高政治站位、主动担当作为、抓好督查检查，做好新时代人大工作，确保会议精神体现在人大工作的每一项具体内容中。要抢抓进度，扎实做好庆祝市人大设立常委会四十周年有关工作，书写好人民代表大会制度在洛阳的生动实践。(记者 何奕儒 通讯员 何燕)